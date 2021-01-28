Já no Rio, Santos inicia preparação para final da Libertadores

O elenco santista chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira e já treinou na cidade maravilhosa. O clube utilizou o CT do Fluminense para iniciar sua preparação para a grande final da Libertadores. E Cuca tem algumas dúvidas para trabalhar o time titular.A primeira é no gol, onde o próprio técnico disse não ter escolhido o goleiro que jogará a decisão. John e João Paulo tiveram boas atuações na própria competição e o mistério deve ser mantido até horas antes do duelo contra o Palmeiras.A segunda envolve a participação do volante Alison, que cumpriu todos os protocolos da Conmebol depois de pegar Covid, mas o Santos não divulgou se o último teste PCR do volante deu negativo. Existe a chance de voltar a positivar, mesmo sem ter mais sintomas e não transmitir mais o vírus. Se esse for o caso, a decisão da liberação ou não do jogador será administrativa.Mesmo se estiver liberado para o jogo, Alison não é uma certeza entre os titulares. Ele voltou aos treinamentos somente na última segunda-feira. Sandry deve jogar se o capitão não tiver condições jurídicas ou físicas.