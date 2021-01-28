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Já no Rio, Santos inicia preparação para final da Libertadores

Elenco treinou no CT do Fluminense e o técnico Cuca ainda tem dúvidas para escalar a equipe que jogará a decisão contra o Palmeiras no sábado, no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 21:49

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 21:49

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O elenco santista chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira e já treinou na cidade maravilhosa. O clube utilizou o CT do Fluminense para iniciar sua preparação para a grande final da Libertadores. E Cuca tem algumas dúvidas para trabalhar o time titular.A primeira é no gol, onde o próprio técnico disse não ter escolhido o goleiro que jogará a decisão. John e João Paulo tiveram boas atuações na própria competição e o mistério deve ser mantido até horas antes do duelo contra o Palmeiras.A segunda envolve a participação do volante Alison, que cumpriu todos os protocolos da Conmebol depois de pegar Covid, mas o Santos não divulgou se o último teste PCR do volante deu negativo. Existe a chance de voltar a positivar, mesmo sem ter mais sintomas e não transmitir mais o vírus. Se esse for o caso, a decisão da liberação ou não do jogador será administrativa.Mesmo se estiver liberado para o jogo, Alison não é uma certeza entre os titulares. Ele voltou aos treinamentos somente na última segunda-feira. Sandry deve jogar se o capitão não tiver condições jurídicas ou físicas.
Cuca também faz mistério quanto a utilização dos quatro atacantes, como foi contra o Boca Juniors, nas semifinais da Libertadores. O treinador chegou a falar em entrevistas coletivas que ainda iria estudar bem o Palmeiras para definir a formação ideal do Peixe.
O Santos volta a treinar nesta quinta-feira no CT do Fluminense e sexta-feira faz o reconhecimento do gramado no Maracanã. A final será disputada no sábado, às 17h.

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