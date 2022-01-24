Já com desfalques da Data Fifa, Palmeiras se reapresenta após vitória

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, um dia após a vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino, no último domingo, na estreia alviverde pelo Paulistão. O elenco, com dois desfalques da Data Fifa, deu início à preparação para enfrentar a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque, em jogo válido pela primeira rodada. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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No trabalho do dia, os titulares do confronto em Novo Horizonte-SP permaneceram na parte interna do centro de excelência para atividades regenerativas. As ausências foram o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez, que viajaram para defender, respectivamente, as seleções de Brasil e Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O zagueiro Kuscevic, na seleção chilena, também é ausência desde a última semana.

Piquerez, que constou na primeira lista de convocados pela seleção do Uruguai, não foi relacionado para a lista definitiva, portanto não desfalca a equipe. Os outros três, porém, só voltaram a jogar pelo Alviverde no Mundial de Clubes.

Os demais jogadores do elenco foram a campo para um coletivo de dois tempos de 20 minutos. Os atletas que atuaram por menos de 45 minutos contra o Novorizontino também participaram, além de alguns jogadores da base convocados para completar a atividade. Sob olhares do técnico Abel Ferreira, o treino foi comandado pelos auxiliares do português.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

De olho na Ponte Preta, o Verdão volta a treinar na tarde desta terça-feira, às 16h, na Academia de Futebol. O Maior Campeão do Brasil está no grupo C da primeira fase do Paulista ao lado de Botafogo-SP, Ituano e Mirassol – classificam-se os dois melhores de cada para as quartas de final após jogos em turno único contra os adversários das outras três chaves.