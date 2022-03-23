Ivonei e mais dois são 'rebaixados' ao Sub-20 do Santos

O zagueiro Derick e os volantes Kevin Malthus e Ivonei foram "rebaixados" para a categoria Sub-20 do Santos. A comissão técnica decidiu que o trio não treinará mais com o elenco principal a partir desta terça-feira.Titular no vice-campeonato do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Derick renovou com o Peixe ano passado e tem vínculo até 31 de março de 2026. O defensor, de 19 anos, estreou na equipe profissional na vitória do por 3 a 1 diante do Atlético-MG, no Brasileiro de 2020. Ele tem passagens por seleções de base do Brasil.

Em transição para retornar aos gramados, Kevin Malthus se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino realizado no CT da Chapecoense em agosto do ano passado. Ele foi um dos Meninos da Vila que participaram do laboratório feito pelo técnico argentino Ariel Holan no Campeonato Paulista de 2021. Na temporada passada, o volante fez 11 jogos, somando 501 minutos em campo e ainda marcou um gol na fase de grupos da Copa Libertadores antes da lesão.Ivonei sempre se destacou nas categorias de base do Alvinegro, mas não conseguiu se firmar no elenco principal. Ao todo ele tem 30 jogos, um gol e uma assistência pelo profissional. Sua última atuação pela equipe foi no empate sem gols com o Ceará, na Arena Castelão, pelo Brasileiro em setembro de 2021. Ele tem vínculo até 31 de julho de 2025 e multa rescisória de 100 milhões de euros.