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futebol

Ivonei comemora oportunidade e espera ter agradado Holan

Meio-campista fez a assistência para Sabino marcar o único gol do Peixe no empate em 1 a 1 contra a Ferroviária. Próximo compromisso do Santos é sábado contra o São Paulo...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 21:45

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 21:45
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Os dois primeiros jogos do Santos na temporada foram de oportunidades para os garotos da base. Contra a Ferroviária, nesta quarta-feira, todos os jogadores que entraram em campo eram Meninos da Vila.Um dos destaques do confronto foi Ivonei. De seu pé nasceu o gol do Peixe, que foi de Sabino. O empate em 1 a 1 na Vila não estava nos planos do clube, mas o atleta agradeceu a oportunidade e espera ter agradado o novo comandante alvinegro, Ariel Holan."A gente fica feliz pela oportunidade. A gente luta na base por isso. Mostrando o futebol que a gente fazia na base, acho que o Holan vai gostar e aproveitar a gente no profissional", disse o meio-campista santista em entrevista ao canal Première.Os jogadores titulares do Santos voltaram do recesso na última terça-feira e a partir desta quinta todos os atletas já devem treinar juntos. Tudo sob o comando de Ariel Holan.
Com força máxima à disposição, o próxima desafio do Santos será sábado, às 19h, contra o São Paulo. A partida, válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, será disputada no Morumbi.

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