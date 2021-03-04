Ivonei comemora oportunidade e espera ter agradado Holan

Os dois primeiros jogos do Santos na temporada foram de oportunidades para os garotos da base. Contra a Ferroviária, nesta quarta-feira, todos os jogadores que entraram em campo eram Meninos da Vila.Um dos destaques do confronto foi Ivonei. De seu pé nasceu o gol do Peixe, que foi de Sabino. O empate em 1 a 1 na Vila não estava nos planos do clube, mas o atleta agradeceu a oportunidade e espera ter agradado o novo comandante alvinegro, Ariel Holan."A gente fica feliz pela oportunidade. A gente luta na base por isso. Mostrando o futebol que a gente fazia na base, acho que o Holan vai gostar e aproveitar a gente no profissional", disse o meio-campista santista em entrevista ao canal Première.Os jogadores titulares do Santos voltaram do recesso na última terça-feira e a partir desta quinta todos os atletas já devem treinar juntos. Tudo sob o comando de Ariel Holan.