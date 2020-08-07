Iván Angulo é o oitavo colombiano a jogar com a camisa do Palmeiras

Crédito: Angulo fez a estreia contra o Corinthians (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O atacante Iván Angulo tornou-se o estrangeiro de número 113 a vestir a camisa do Palmeiras em quase 106 anos de história. Se considerar somente colombianos, são oito. Além dele, atuaram: Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina e Borja.

O garoto de 21 anos comemorou a oportunidade dada por Vanderlei Luxemburgo na decisão do Campeonato Pualista.

- Muito feliz pela estreia, já vinha buscando faz tempo. Trabalhei bastante pra isso. É muito importante e vou levar pra sempre. É clássico, final. Todo menino sonha. Orgulho vestir a camisa desse time gigante. Sou muito feliz por fazer parte dessa grande instituição - afirmou Angulo à TV Palmeiras.

O Palmeiras é o clube paulista com mais estrangeiros na história e no atual elenco conta ainda com outros atletas sul-americanos como Gustavo Gómez (Paraguai), Matías Viña (Uruguai), ambos titulares, além de Alejandro Guerra (Venezuela) que tem treinado separado do elenco.