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Iván Angulo é o oitavo colombiano a jogar com a camisa do Palmeiras

Garoto de 21 anos fez a estreia como profissional pelo clube no empate sem gols da primeira partida final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, em Itaquera...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 10:30

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 10:30

Crédito: Angulo fez a estreia contra o Corinthians (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O atacante Iván Angulo tornou-se o estrangeiro de número 113 a vestir a camisa do Palmeiras em quase 106 anos de história. Se considerar somente colombianos, são oito. Além dele, atuaram: Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina e Borja.
O garoto de 21 anos comemorou a oportunidade dada por Vanderlei Luxemburgo na decisão do Campeonato Pualista.
- Muito feliz pela estreia, já vinha buscando faz tempo. Trabalhei bastante pra isso. É muito importante e vou levar pra sempre. É clássico, final. Todo menino sonha. Orgulho vestir a camisa desse time gigante. Sou muito feliz por fazer parte dessa grande instituição - afirmou Angulo à TV Palmeiras.
O Palmeiras é o clube paulista com mais estrangeiros na história e no atual elenco conta ainda com outros atletas sul-americanos como Gustavo Gómez (Paraguai), Matías Viña (Uruguai), ambos titulares, além de Alejandro Guerra (Venezuela) que tem treinado separado do elenco.
Nacionalidade dos estrangeiros do Palmeiras:Argentina: 45Uruguai: 20Itália e Paraguai: 12Colômbia: 8​Chile: 3Espanha, Polônia, Portugal, Venezuela: 2Bolívia, Hungria, Japão, Peru e República Tcheca: 1

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