Isla falha, Flamengo empata com o RB Bragantino e desperdiça chance de assumir liderança do Brasileirão

Muita coisa estava em jogo para Red Bull Bragantino e Flamengo nesta noite de domingo, mas o empate em 1 a 1 frustrou os planos imediatos das equipes no Brasileirão. O resultado manteve o Rubro-Negro na segunda posição da tabela, por ora, a um ponto do líder Internacional, que entra em campo pela 35ª rodada na próxima quarta, contra o Sport no Beira-Rio. O Massa Bruta, por sua vez, está a cinco pontos do Grêmio, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores.
A chance para o time de Rogério Ceni, portanto, surgiu na medida que o zagueiro Ligger puxou a camisa de Gustavo Henrique, em cobrança de escanteio, e o árbitro marcou o pênalti após revisão no VAR. Gabriel Barbosa cobrou com categoria, deslocou Cleiton e fez seu 25º gol na temporada.Equipes que mais finalizam no Campeonato Brasileiro, Bragantino e Flamengo seguiram buscando o ataque após o intervalo da mesma forma. Com o duelo mais físico, sem os times perderem a intenção de jogar com a bola, as chances voltaram a surgir na etapa final. Se Bruno Henrique e Everton Ribeiro tentaram sem sucesso, Ytalo empatou para o Massa Bruta em lance que Isla vacilou: a bola foi lançada para a área e o lateral chileno, sem perceber a presença de Helinho, não cortou, e o atacante encontrou seu parceiro livre na área: 1 a 1.A partida seguiu aberta e com o Flamengo tendo as principais oportunidades - com Gabigol e Bruno Henrique, duas vezes, finalizando com perigo -, mas o desgaste físico, aos poucos, pesou. Mesmo assim, as principais mudanças do técnico Rogério Ceni foram as 41 minutos, com as entradas de Pepê e Pedro.FICHA TÉCNICAREB BULL BRAGANTINO 1X1 FLAMENGOEstádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data e hora: 7 de fevereiro de 2021, às 20h30Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Cartão amarelo: A Raul, Aderlan (BRG); Renê (FLA)Cartão vermelho: Não houve.Gols: Gabriel Barbosa (0-1, 35'/1ºT) e Ytalo (1-1, 18'/2ºT)RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)
Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar (Luan Cândido, 45'/2ºT); Raul; Artur, Ricardo Ryller (Ramires, 16'/2ºT), Claudinho e Helinho (Bruno Tubarão, 44'/2ºT); Ytalo (Hurtado, 37'/2ºT)FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)
Hugo Souza; Isla (Matheusinho, 46'/2ºT), Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes (Pedro, 42'/2ºT), Gerson (Pedro, 42'/2ºT), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho, 45'/2ºT) e Gabriel Barbosa