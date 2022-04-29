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futebol

Isla é liberado pelo Flamengo e fica no Chile após jogo da Libertadores

Lateral-direito se reapresentará ao Flamengo na próxima segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2022 às 18:08

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:08

Titular na vitória do Flamengo sobre a Universidad Católica, nesta quinta por 3 a 2, o lateral-direito Isla foi liberado pelo clube e não retornou ao Rio de Janeiro com os demais companheiros. O camisa 44 permaneceu em Santiago, com a família, e é aguardado para se reapresentar no Ninho do Urubu na segunda.Confira a classificação do Grupo H e as próximas rodadas da Libertadores!Os demais jogadores do Flamengo voltaram ao Rio de Janeiro e, já nesta manhã de sexta-feira, treinaram no CT do Ninho do Urubu. O time de Paulo Sousa enfrenta o Altos-PI, em Teresina, domingo, pela terceira fase da Copa do Brasil.Nesta sexta, os titulares na partida contra a Universidad fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo. As boa notícias ficaram por conta de David Luiz, Ayrton Lucas e Rodrigo Caio, que podem ser as novidades na relação para a partida deste domingo. Saiba mais sobre a atividade aqui!
Crédito: Islarecebeuocarinhodostorcedoreschilenosemseupaísnatal(Foto:Divulgação/CRF

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