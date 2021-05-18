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Isla brinca sobre parceria no Flamengo com Arrascaeta, que até propôs mudança no visual do chileno

Lateral-direito chileno e meia uruguaio são grandes companheiros no Flamengo...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 17:15
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O lateral-direito Isla e o meio-campista Giorgian De Arrascaeta são grandes parceiros no Flamengo. A dupla mostra entrosamento dentro e fora de campo e, em entrevista à FlaTV, o chileno falou sobre a importância da amizade com o uruguaio desde a sua chegada ao Ninho do Urubu, em agosto de 2020.
A intimidade é tanta que, segundo Isla - que adotou o "cabelo platinado" recentemente -, foi o camisa 14 uruguaio quem sugeriu a mudança no visual.
- Não o conhecia (antes de chegar ao Flamengo), só de ver jogos do Uruguai. Quando comecei a conversar com o Marcos Braz e o Bruno (Spindel) sabia que o Arrascaeta jogava no Flamengo e procurei o Martín Cáceres (uruguaio que jogou com Isla na Juventus) para saber dele. Foi fundamental para mim. Dentro de campo é um fenômeno, fora de campo é muito amigo. Estamos quase sempre juntos, tomando um chimarrão - afirmou Isla, antes de completar:
- O Arrasca brincou que se eu estava com ele, tomava chimarrão com ele, tinha que ter um cabelo igual ao dele também - disse o camisa 44 do Flamengo.

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