Isla brinca sobre parceria no Flamengo com Arrascaeta, que até propôs mudança no visual do chileno

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O lateral-direito Isla e o meio-campista Giorgian De Arrascaeta são grandes parceiros no Flamengo. A dupla mostra entrosamento dentro e fora de campo e, em entrevista à FlaTV, o chileno falou sobre a importância da amizade com o uruguaio desde a sua chegada ao Ninho do Urubu, em agosto de 2020.

A intimidade é tanta que, segundo Isla - que adotou o "cabelo platinado" recentemente -, foi o camisa 14 uruguaio quem sugeriu a mudança no visual.

- Não o conhecia (antes de chegar ao Flamengo), só de ver jogos do Uruguai. Quando comecei a conversar com o Marcos Braz e o Bruno (Spindel) sabia que o Arrascaeta jogava no Flamengo e procurei o Martín Cáceres (uruguaio que jogou com Isla na Juventus) para saber dele. Foi fundamental para mim. Dentro de campo é um fenômeno, fora de campo é muito amigo. Estamos quase sempre juntos, tomando um chimarrão - afirmou Isla, antes de completar: