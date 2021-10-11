Irmãos Balieiro assinam renovação de contrato com o Santos

O Santos assinou nesta segunda-feira (11) as renovações dos contratos com Vinicius Balieiro e Thiago Balieiro, irmãos que atuam no Peixe. Vinicius, que já marca presença no profissional e foi titular na vitória contra o Grêmio, neste domingo, renovou até 31 de dezembro de 2025. Já o zagueiro Thiago, de 18 anos, que defende a equipe Sub-20 do Peixe, assinou por mais três temporadas.-Feliz demais por ter renovado meu contrato por mais quatro anos. Motivo de alegria para todos da minha família. Mais um sonho realizado de estar nesse grande Clube, e espero dar muitas alegrias e títulos para a torcida. Podem esperar um Balieiro cheio de vontade, garra, determinação e que sempre briga por todas as bolas - prometeu Vinicius.
Pai e representante dos garotos, Lourenço Balieiro, em entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, explicou os motivos da renovação de Thiago e negou qualquer ligação entre a renovação de Vinícius Balieiro com o primeiro contrato do irmão.-Ao contrário do que muitos pensam, Thiago não está no Santos por ser irmão de Vinicius. Está por ter qualidade e ser bom jogador. Assim como o irmão, pode atuar em outras posições tanto é que na maioria das partidas que esteve, foi titular em quase todas. Por isso chama atenção no Santos - disse Lourenço Balieiro, proprietário da Jolocafi Sport.
Neste ano, em matéria especial do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Vinícius Balieiro falou sobre a relação com o irmão e os planos da dupla para o Santos.
- Cheguei no Santos em 2017 depois de me destacar na Copinha daquele ano pelo Paulista de Jundiaí e meu irmão chegou no final de 2019 com 16 anos para a categoria sub-17. A minha expectativa para meu irmão é que ele possa seguir meus passos, que ele venha a crescer cada dia mais dentro do clube e que ele possa chegar ao profissional assim como eu. A minha expectativa aqui é ganhar muitos títulos com essa camisa, poder dar muita felicidade a toda nação santista e se tornar um ídolo no futuro aqui no clube. Quando tudo isso acontecer será a realização de um sonho, poder estar no profissional jogando com meu irmão no Santos - concluiu Vinicius Balieiro.