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Invicto fora de casa na temporada, Palmeiras decide Paulistão no Morumbi contra o São Paulo

Em 2021, Verdão realizou 12 confrontos como visitante, vencendo nove e empatando três
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Publicado em 21 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras vai enfrentar, neste domingo (23), o São Paulo, pela segunda partida da final do Campeonato Paulista, depois do empate sem gols no Allianz Parque. Acostumado a decidir confrontos decisivos em casa, dado que, em 2020, teve a melhor campanha do Paulistão e da Libertadores, o Verdão terá, desta vez, de ir ao Morumbi para tentar conquistar o bicampeonato consecutivo.>> ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
No ano passado, o Maior Campeão Nacional teve boas campanhas e, com isso, conseguiu, tanto no estadual, como na competição continental, fazer o jogo de volta no Allianz Parque. Em 2021, porém, o treinador Abel Ferreira utilizou times alternativos e jogadores da base na maior parte da primeira fase do Paulista e, com isso, não conseguiu a uma pontuação melhor que a do rival.Isto, porém, não tende a ser um grande problema para o Verdão, pois, das 12 partidas disputadas com o mando de campo adversário na atual temporada, o Alviverde saiu vitorioso em nove e empatou três.
Com esses números, a equipe foi capaz de vencer o Independiente Del Valle, no Equador, e conquistar a maior sequência invicta como visitante da história da Libertadores (somando duelos de anos anteriores), também com 12 jogos, ao lado do River Plate.
O confronto definitivo entre Palmeiras e São Paulo está marcado para este domingo, às 16h (horário de Brasília), no Morumbi.

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