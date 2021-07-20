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Invicto em Brasília desde 2016, Flamengo tem retrospecto favorável contra argentinos na Libertadores

Em sete jogos como mandante, Rubro-Negro nunca perdeu para clubes do país vizinho na história do torneio. Vitória ou empate com Defensa y Justicia garante classificação...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Se não bastasse a vantagem no placar, a torcida do Flamengo pode se agarrar aos números para ter uma dose a mais de confiança para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha. Dois históricos importantes dão noção do retrospecto favorável rubro-negro para enfrentar o Defensa y Justicia.
+ Com retorno de dupla titular, Flamengo se reapresenta e treina de olho na LibertadoresO primeiro, mais recente, diz respeito ao palco da partida: o Flamengo não perde no Mané Garrincha há mais de cinco anos. A última derrota foi em junho de 2016: um 2 a 1 sofrido contra o Palmeiras, no jogo que ficou marcado pela expulsão do zagueiro César Martins ao "defender" uma bola em cima da linha.
Desde então, são 10 vitórias e quatro empates em 14 jogos - um aproveitamento de 81%. Vale lembrar também os dois títulos conquistados no estádio: a Supercopa do Brasil de 2020 e de 2021. Se mantiver a sequência invicta com nova vitória ou empate, o Rubro-Negro garante vaga nas quartas de final do torneio continental.
Como mandante, o histórico contra os "hermanos" na Libertadores é ainda melhor: quatro vitórias, três empates e nenhuma derrota. Apesar da eliminação para o Racing em pleno Maracanã, em 2020, o Flamengo nunca perdeu para um clube argentino no Brasil na história da competição. Se conseguir manter o feito contra o Defensa y Justicia, a classificação está garantida.Flamengo como mandante contra argentinos na Liberta:
1982 - Flamengo 4 x 2 River Plate (Maracanã)1991 - Flamengo 2 x 1 Boca Juniors (Maracanã)2012 - Flamengo 3 x 0 Lanús (Engenhão)2017 - Flamengo 4 x 0 San Lorenzo (Maracanã)2018 - Flamengo 2 x 2 River Plate (Engenhão)2020 - Flamengo 1 x 1 Racing (Maracanã)​2021 - Flamengo 0 x 0 Vélez Sarsfield (Maracanã)+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da Libertadores
Com 1-0 de margem no placar, o Rubro-Negro reencontra o Defensa y Justicia na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A equipe se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro.

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