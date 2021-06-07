Internautas escolhem PSG como clube ideal para o futuro de Cristiano Ronaldo

Crédito: Janerik HENRIKSSON / AFP

Com mais um ano de contrato com a Juventus, o atacante Cristiano Ronaldo não tem permanência garantida na Velha Senhora. E em enquete realizada pelo LANCE!, o português, no que depender dos internautas, deverá seguir sua carreira ao lado de Neymar no Paris Saint-Germain.

+ Veja a tabela da EurocopaAo todo, a enquete recebeu 425 votos, e o clube francês foi eleito como destino ideal por 45% dos votantes. No total, o PSG obteve 190 votos. E a vontade dos internautas pode realmente acontecer. De acordo com o jornal "As", a equipe parisiense já iniciou os contatos pela transferência do camisa 7.