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Internautas escolhem PSG como clube ideal para o futuro de Cristiano Ronaldo

Em enquete realizada no LANCE!, clube francês aparece como favorito do público. Parisienses têm interesse no atacante, e já realizaram contatos para tentar sua contratação...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 19:25

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 19:25

Crédito: Janerik HENRIKSSON / AFP
Com mais um ano de contrato com a Juventus, o atacante Cristiano Ronaldo não tem permanência garantida na Velha Senhora. E em enquete realizada pelo LANCE!, o português, no que depender dos internautas, deverá seguir sua carreira ao lado de Neymar no Paris Saint-Germain.
+ Veja a tabela da EurocopaAo todo, a enquete recebeu 425 votos, e o clube francês foi eleito como destino ideal por 45% dos votantes. No total, o PSG obteve 190 votos. E a vontade dos internautas pode realmente acontecer. De acordo com o jornal "As", a equipe parisiense já iniciou os contatos pela transferência do camisa 7.
Manchester United e Real Madrid, respectivamente, ficaram em segundo e terceiro lugar. Os Diabos Vermelhos receberam 129 votos (30%), enquanto o clube merengue foi escolhido por 90 dos votantes (21%). Atual clube de CR7, a Juventus recebeu apenas 16 votos (4%).

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