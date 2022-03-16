Internacional tenta marca importante em cima do Grêmio

No próximo sábado, o Internacional abre a semifinal do Campeonato Gaúcho diante do Grêmio e a expectativa é alta no Beira-Rio.

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Apesar de terminar a fase de classificação atrás do maior rival, o Colorado mostrou evolução nos últimos jogos, principalmente diante do Tricolor.

No último encontro dos times, que ocorreu na última quarta-feira, o Internacional venceu o Grêmio por 1 a 0 e controlou a partida.

Vem a trinca?

Inclusive, caso o Internacional volte a bater o Tricolor, o Colorado vai emplacar a terceira vitória consecutiva em cima do adversário.

Antes do Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio se enfrentaram no Brasileirão e o time vermelho venceu por 1 a 0.