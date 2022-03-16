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futebol

Internacional tenta marca importante em cima do Grêmio

Colorado busca a terceira vitória consecutiva em cima do seu maior rival...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 18:08

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:08

No próximo sábado, o Internacional abre a semifinal do Campeonato Gaúcho diante do Grêmio e a expectativa é alta no Beira-Rio.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Apesar de terminar a fase de classificação atrás do maior rival, o Colorado mostrou evolução nos últimos jogos, principalmente diante do Tricolor.
No último encontro dos times, que ocorreu na última quarta-feira, o Internacional venceu o Grêmio por 1 a 0 e controlou a partida.
Vem a trinca?
Inclusive, caso o Internacional volte a bater o Tricolor, o Colorado vai emplacar a terceira vitória consecutiva em cima do adversário.
Antes do Campeonato Gaúcho, Inter e Grêmio se enfrentaram no Brasileirão e o time vermelho venceu por 1 a 0.
Crédito: (FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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