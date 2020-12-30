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Internacional se despede de 2020 com treino no CT Parque Gigante

Comandado por Abel Braga, o elenco Colorado realizou atividade física no centro de treinamento...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 17:30

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 17:30

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Fim de 2020 para o Internacional. Sem compromisso até o dia 6 de janeiro, o elenco do Colorado fechou a série de treinamentos no CT Parque Gigante sob a supervisão do técnico Abel Braga.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Diante do curto período sem jogos, o elenco focou apenas no lado físico. Após uma atividade em conjunto para melhorar a resistência, os atletas correram em volta do gramado e depois foram liberados.
+ Hulk, Diego Costa… Veja bons atacantes que estão buscando novo time para 2021
Livres para curtir o ano novo, o grupo se reapresenta na tarde do próximo sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

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