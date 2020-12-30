Internacional se despede de 2020 com treino no CT Parque Gigante

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Fim de 2020 para o Internacional. Sem compromisso até o dia 6 de janeiro, o elenco do Colorado fechou a série de treinamentos no CT Parque Gigante sob a supervisão do técnico Abel Braga.

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Diante do curto período sem jogos, o elenco focou apenas no lado físico. Após uma atividade em conjunto para melhorar a resistência, os atletas correram em volta do gramado e depois foram liberados.

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