Internacional sai atrás, mas busca empate com o Novo Hamburgo no Beira-Rio

O Internacional empatou, em 1 a 1, com o Novo Hamburgo, nesta quarta-feira (9). Os times se enfrentaram pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).
O primeiro tempo foi bastante truncado, com poucas chances para ambos lados. Apesar das tentativas do Internacional, o Novo Hamburgo, que tem uma das melhores defesas do torneio, segurou e evitou qualquer gol na etapa. O Inter começou com a bola e teve as primeiras criações. Em uma das principais chances, David, aos 29, recebeu de Liziero. O atacante driblou o marcador e finalizou, mas o goleiro adversário fez a defesa.
O Novo Hamburgo conseguiu criar uma chance de perigo logo depois. Bustamante mandou para Alemão, que girou em busca da finalização, mas foi travado pela defesa colorada. O Inter respondeu com Wesley, que mandou para Moisés. O lateral, porém, mandou na cabeça de David, que mandou por cima do gol de Lucas.
INTENSIDADEO começo foi movimentado e começou com gol do Novo Hamburgo. Muito perdido ofensivamente, o Inter se deixou levar pelo ataque do Noia e saiu em desvantagem. Aos 9, Higor venceu Heitor e cruzou para Alemão, que fez o pivô. Michel Renner recebeu e finalizou no lado esquerdo de Daniel, abrindo o placar no Beira-Rio. Ainda perdido em campo, o Internacional chegou ao empate aos 20. Wesley Moraes mandou para Boschilia, que recuou para Taison. O camisa 7 dominou e mandou uma bomba para o fundo das redes de Lucas.
Depois do gol, os times ficaram abusaram da intensidade, mas o duelo seguiu truncado. Aos 24, Edenilson tentou de fora, mas mandou para fora. Alemão respondeu e finalizou, mas o goleiro colorado fez a defesa. O Inter voltou a aparecer com Taison, que bateu cruzado para fora. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL X NOVO HAMBURGO
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto AlegreData: 09/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Erico Andrade de Carvalho (RS)Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Fágner Bueno Cortes (RS)Cartões amarelos: Liziero e Taison (Internacional); Kaio César (Novo Hamburgo)Cartões vermelhos: -
GOLS: Michel Renner (9’/2°T) (0-1); Taison (20’/2°T) (1-1)
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Daniel; Heitor (Maurício, aos 32’/2°T), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Liziero (Boschilia, aos 0’/2°T), Edenilson (D’Alessandro, aos 40’/2°T) e Taison; David (Caio Vidal, aos 40’/2°T) e Wesley Moraes.
NOVO HAMBURGO (Técnico: Ben Hur Pereira)
Lucas Maticoli; Léo, Micael, Islan e Higor; Kaio (Ednei, aos 32’/2°T), Felipe Guedes e Alex Nagib (Welton Melo, aos 18’/2°T); Michel Renner (Júnior Timbó, aos 25’/2°T), Bustamante (Jeffinho, aos 32’/2°T) e Alexandre Alemão (Da Silva, aos 31’/2°T).