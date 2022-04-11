Internacional pode ficar sem dupla de zaga para jogo da Sul-Americana

Na tarde do último domingo, o Internacional foi ao Mineirão e acabou derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Hulk.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
Além do placar negativo, o técnico Alexander Medina pode ter mais problemas para o decorrer da semana, já que a sua dupla de zaga pode ficar de fora do jogo na Copa Sul-Americana.
Kaique Rocha sofreu uma lesão muscular e será reavaliado ao longo da semana para saber as condições de jogo.
Enquanto isso, Bruno Méndez precisou sair nos minutos finais do confronto e iniciou o tratamento com bolsa de gelo no banco de reservas.
Caso a dupla fique de fora do jogo contra o Guaireña, Alexander Medina terá à disposição Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo e Vitão.