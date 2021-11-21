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futebol

Internacional perde sequência invicta no Beira-Rio

Antes do Flamengo, o Inter ostentava a marca de 11 partidas sem perder dentro de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 14:15

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:15

Na noite do último sábado, o Internacional foi superado pelo Flamengo. No Beira-Rio, o time de Diego Aguirre bobeou no começo da partida e viu o adversário construir o placar.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O revés dentro de casa, além de doloroso, também impôs o fim de uma grande série invicta no Beira-Rio que durava 11 jogos.
Desde o triunfo contra o Juventude, o Colorado emplacou oito vitórias e três empates, números que ajudaram o Inter a subir no Brasileirão.
Agora, Aguirre e Internacional terão que correr e muito para conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O próximo jogo do Colorado é diante do Fluminense, no Maracanã.
Crédito: Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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