Internacional perde sequência invicta no Beira-Rio

Na noite do último sábado, o Internacional foi superado pelo Flamengo. No Beira-Rio, o time de Diego Aguirre bobeou no começo da partida e viu o adversário construir o placar.

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O revés dentro de casa, além de doloroso, também impôs o fim de uma grande série invicta no Beira-Rio que durava 11 jogos.

Desde o triunfo contra o Juventude, o Colorado emplacou oito vitórias e três empates, números que ajudaram o Inter a subir no Brasileirão.

Agora, Aguirre e Internacional terão que correr e muito para conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O próximo jogo do Colorado é diante do Fluminense, no Maracanã.