Internacional libera, e Nonato fecha com o Fluminense por empréstimo

Crédito: Divulgação/ Twitter

O Fluminense acertou a contratação do meio-campista Gustavo Nonato. Liberado pelo Internacional, ele fechou com o clube carioca por empréstimo até o fim do ano com opção de compra no contrato. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!, que apurou que a expectativa é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro já nesta quarta-feira.

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A negociação avançou rápido e as primeiras conversas foram feitas ao longo da última semana. O Inter possui 70% dos direitos do jogador. Depois de ser titular em algumas partidas com Miguel Ángel Ramírez, Nonato perdeu espaço com Diego Aguirre e chegou a ficar no banco de reservas na última partida.

No total, ele soma 19 jogos e um gol na atual temporada. Ele já vinha sendo monitorado pelo Flu. No início do ano, o meio-campista chegou a ser procurado pelo São Paulo, mas Miguel Ángel Ramírez vetou a saída. O jogador segue treinando junto ao restante dos companheiros. O contrato com o Colorado é válido até o final de 2023.

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