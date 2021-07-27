AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Internacional libera, e Nonato fecha com o Fluminense por empréstimo

Jogador chegará ao Rio de Janeiro nesta semana para assinar o contrato com o clube carioca; vínculo tem opção de compra...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 18:34
Crédito: Divulgação/ Twitter
O Fluminense acertou a contratação do meio-campista Gustavo Nonato. Liberado pelo Internacional, ele fechou com o clube carioca por empréstimo até o fim do ano com opção de compra no contrato. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!, que apurou que a expectativa é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro já nesta quarta-feira.
+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas
A negociação avançou rápido e as primeiras conversas foram feitas ao longo da última semana. O Inter possui 70% dos direitos do jogador. Depois de ser titular em algumas partidas com Miguel Ángel Ramírez, Nonato perdeu espaço com Diego Aguirre e chegou a ficar no banco de reservas na última partida.
No total, ele soma 19 jogos e um gol na atual temporada. Ele já vinha sendo monitorado pelo Flu. No início do ano, o meio-campista chegou a ser procurado pelo São Paulo, mas Miguel Ángel Ramírez vetou a saída. O jogador segue treinando junto ao restante dos companheiros. O contrato com o Colorado é válido até o final de 2023.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
Em busca de um volante, o Flu chegou perto de fechar com Ronaldo, ex-Flamengo, mas um clube japonês acabou assinando com o jogador. A ideia era que esse reforço viesse antes das oitavas de final da Libertadores, mas não aconteceu. Para o setor, Roger Machado tem Yago Felipe e Martinelli, os titulares, além de Wellington e André. Hudson sofreu uma grave lesão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
Coração captado em hospital de Vitória sendo levado para São Paulo
Força-tarefa viabiliza doação de coração do ES para São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados