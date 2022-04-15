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futebol

Internacional chega a três partidas sem vencer

Colorado não obteve vitória na estreia do Brasileirão e nos jogos da Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 09:24

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 09:24

Após a queda no Campeonato Gaúcho de maneira inesperada, o Internacional focou no período sem jogos para recuperar o ânimo e ajustar o time para o início do Brasileirão e Copa Sul-Americana.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
Porém, o começo de trajetória nos torneios é decepcionante. No Brasileirão, o Colorado não conseguiu segurar o Atlético-MG e perdeu por 2 a 0.
Na Sul-Americana, o Inter mostra fragilidade contra rivais mais ‘fracos’ e acumula empates contra 9 de Octubre e Guaireña.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Jejum de vitórias
Diante da falta de resultados, o Inter chega a marca de três partidas sem vencer e espera quebrar a sequência negativa no fim de semana, quando encontra o Fortaleza, no Beira-Rio.
Números nos três jogos:
3 partidas
0 vitória
2 empates
1 derrota
3 gols marcados
5 gols sofridos
Crédito: Foto:Reprodução/Conmebol

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