Internacional chega a três partidas sem vencer

Após a queda no Campeonato Gaúcho de maneira inesperada, o Internacional focou no período sem jogos para recuperar o ânimo e ajustar o time para o início do Brasileirão e Copa Sul-Americana.

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Porém, o começo de trajetória nos torneios é decepcionante. No Brasileirão, o Colorado não conseguiu segurar o Atlético-MG e perdeu por 2 a 0.

Na Sul-Americana, o Inter mostra fragilidade contra rivais mais ‘fracos’ e acumula empates contra 9 de Octubre e Guaireña.

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Jejum de vitórias

Diante da falta de resultados, o Inter chega a marca de três partidas sem vencer e espera quebrar a sequência negativa no fim de semana, quando encontra o Fortaleza, no Beira-Rio.

Números nos três jogos:

3 partidas

0 vitória

2 empates

1 derrota

3 gols marcados

5 gols sofridos