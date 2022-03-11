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futebol

Internacional afasta a crise com vitórias importantes

Colorado espantou a maré negativa com os resultados importantes em cima do Grêmio e Aimoré...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 15:53

Publicado em 11 de Março de 2022 às 15:53

Após a eliminação da Copa do Brasil, a pressão aumentou dentro do Internacional e elenco e comissão técnica foram cobrados de todas as partes.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O técnico Alexander Medina ficou na corda bamba e foi ‘salvo’ com o último voto de confiança dos diretores.
Pressionado, o treinador sabia que precisava dar uma resposta e trabalhou em conjunto com os atletas no decorrer dos dias.
A primeira resposta ocorreu no fim de semana, quando o Internacional venceu o Aimoré e voltou ao G-4 do Gauchão.
Na última quarta-feira, o Inter saiu da crise ao derrotar o Grêmio e, de quebra, garantir uma vaga na semifinal do estadual.
Agora, a missão dentro do elenco e comissão técnica é manter o ritmo e conquistar de vez a confiança do torcedor com o título do Campeonato Gaúcho.
Crédito: Foto:Divulgação/Internacional

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