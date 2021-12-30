Internacional acerta a chegada do atacante Wesley Moraes

O Internacional promete vir forte para a próxima temporada e encaminhou a chegada do atacante Wesley Moraes, que pertence ao Aston Villa-ING.

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De acordo com o ge, Colorado e atleta já acertaram todos os detalhes da transação. Agora, cabe ao jogador assinar o contrato para ser oficializado.

Aos 25 anos, Wesley Moraes assina contrato por uma temporada e sem a cláusula de opção de compra em dezembro de 2022.

Concorrência

No início de dezembro, o atacante foi especulado no Palmeiras e chegou a elogiar a estrutura do Verdão. Pouco depois, o São Paulo também entrou na batalha e tentou a contratação.

Por fim, Wesley Moraes recebeu o contato do Internacional e o time gaúcho conseguiu o acerto de maneira rápida.

Vem mais?

Além de Wesley Moraes, o Inter espera a resposta de Nikão, que está livre no mercado após não renovar com o Athletico.