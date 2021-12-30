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futebol

Internacional acerta a chegada do atacante Wesley Moraes

Centroavante acertou todos os detalhes e agora depende da assinatura do contrato para ser oficializado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 20:39

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 20:39

O Internacional promete vir forte para a próxima temporada e encaminhou a chegada do atacante Wesley Moraes, que pertence ao Aston Villa-ING.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o ge, Colorado e atleta já acertaram todos os detalhes da transação. Agora, cabe ao jogador assinar o contrato para ser oficializado.
Aos 25 anos, Wesley Moraes assina contrato por uma temporada e sem a cláusula de opção de compra em dezembro de 2022.
Concorrência
No início de dezembro, o atacante foi especulado no Palmeiras e chegou a elogiar a estrutura do Verdão. Pouco depois, o São Paulo também entrou na batalha e tentou a contratação.
Por fim, Wesley Moraes recebeu o contato do Internacional e o time gaúcho conseguiu o acerto de maneira rápida.
Vem mais?
Além de Wesley Moraes, o Inter espera a resposta de Nikão, que está livre no mercado após não renovar com o Athletico.
Crédito: WesleyMoraesvaidefenderoInternacional(Reprodução/Instagram

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