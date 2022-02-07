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Interino, Fernando Lázaro fala sobre legado de Sylvinho no Corinthians e diz não pretender efetivação

Comandando o Timão enquanto o clube busca um novo técnico, auxiliar vê herança do ex-treinador em dois dos três gols do Timão contra o Ituano: 'Cruzamento com pé trocado'...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 08:00
Para Fernando Lázaro, membro da comissão técnica permanente do Corinthians, e que está comandando a equipe enquanto a direção busca um novo treinador, a vitória por 3 a 2 do Timão sobre o Ituano, no último domingo (6), em Itu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista teve o dedo do ex-técnico Sylvinho, demitido na última quarta-feira (2), após derrota corintiana no clássico contra o Santos, em Itaquera. De acordo Lázaro, algumas heranças deixadas por Sylvinho puderam ser vista na construção do triunfo do Corinthians sem o agora ex-treinador, como a organização tática e algumas situações práticas de jogo, como cruzamentos com o pé trocado, que culminaram em dois dos três gols corintianos em Itu, o segundo marcado por Giuliano, com assistência de Róger Guedes, e o terceiro, anotado por Paulinho, de cabeça, após um levantamento de Gabriel Pereira.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão> GALERIA - Cai bem no Timão? Os técnicos estrangeiros livres no mercado​- Difícil falar em herança, um processo que deixou muitas coisas boas, organização de time. Brincavam no vestiário sobre esse cruzamento de pé contrário e dois gols foram assim. Pontualmente no jogo uma coisa bastante específica foram situações que vinham bastante trabalhadas e tivemos a felicidade no jogo que acontecessem e gerassem os gols. Muita coisa na forma de trabalho, metodologia, bons processos de dia a dia, acho que tudo isso fica, e uma passagem muito bacana e importante do Sylvinho, que nos deixo essa herança - afirmou o interino em entrevista coletiva virtual.
É a segunda vez que Fernando Lázaro assume provisoriamente o Corinthians. No ano passado, após a demissão de Vagner Mancini, em maio, quando o Timão foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, o auxiliar, que à época coordenava o Centro de Inteligência de Futebol corintiano, o Cifut, dirigiu o clube alvinegro nas duas últimas partidas da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra Sport Huancayo-PER e River Plate-PAR, quando o Timão já estava eliminado do torneio continental. Os dois jogos foram vencidos pelo Time do Povo, o que faz com que Lázaro siga com 100% de aproveitamento quando comanda a equipe do Parque São Jorge.
Com a chegada de Sylvinho para prosseguir os trabalhos em 2021, Fernando não voltou para o Cifut e passou a ser auxiliar técnico, função que aparentemente deve seguir tendo no Corinthians, que busca um novo treinador. Lázaro, que é filho de Zé Maria, um dos maiores ídolos da história corintiana, garantiu que não tem pretensões maiores no clube ainda, e que o seu desejo é respaldar o próximo treinador corintiano, seja ele qual for.
- Da minha parte eu não tenho pretensão nenhuma. Estou à disposição do clube no processo até a chegada do novo treinador. Quando acontecer de colocar e participar dessas informações e mais nada - destacou Fernando Lázaro.
A relação entre Fernando Lázaro e Sylvinho sempre foi boa. Os dois trabalharam juntos na comissão técnica de Tite na Seleção Brasileira, e na primeira experiência de Sylvio como treinador, no Lyon, da França, Lázaro foi levado para integrar o corpo técnico. O profissional admite que, assim como o próprio, os jogadores do Corinthians nutriam um bom relacionamento com o ex-treinador, mas que uma página precisou ser virada no elenco.
- Os atletas já externavam em diversos momentos uma boa relação. Foi um período de trabalho de oito, nove meses, que fez ter uma relação importante. Lamentável, como é normal nas trocas, mas o futebol é dinâmico, não permite muito tempo, temos que olhar para frente, jogo em poucos dias, tudo rápido, tem que virar a chave e seguir. Início de temporada, e o que o clube está fazendo os atletas conseguiram assimilar e seguir em frente - disse Fernando Lázaro.
Enquanto a diretoria corintiana não define o novo treinador do clube, a tendência é que Fernando siga no comando do clube até esta quinta-feira (10), quando o Timão recebe o Mirassol na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Paulistão.
Crédito: SylvinhoeFernandoLázarosãobonsparceirosprofissionais(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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