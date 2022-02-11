Interino do Corinthians vê bom jogo de Róger Guedes contra o Mirassol: 'Se doou sem a bola'

Um dos artilheiros do Corinthians no último Campeonato Brasileiro, o atacante Róger Guedes ainda não marcou nesta temporada. Na vitória por 2 a 1 do Timão sobre o Mirassol, na última quinta-feira (10), pela quinta rodada do Paulistão, o jogador foi escalado como falso nove, mas novamente passou em branco. Ainda assim, Fernando Lázaro, que comanda o clube alvinegro interinamente, enquanto o clube busca um novo técnico, elogiou a postura tática e a aplicação de Guedes diante do Leão.

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- Na minha visão, o Róger fez um jogo muito bom. É um atleta que fazendo essa função, colaborou demais com a estratégia do jogo, se doou sem bola. E com bola teve situações, criou. Depois foi para o lado. Nos ajudou defensivamente. É um início de temporada, os atletas estão retomando seu padrão. Acredito que como todos, tem muito a evoluir nesse início de temporada - disse Lázaro em entrevista coletiva após a partida.

Contratado em agosto do ano passado, após forte investida para que o jogador rescindisse com o Shadnong Taishan, seu então clube na China, Róger Guedes demorou pouco tempo para cair nas graças da torcida corintiana.

Ainda que tivesse um passado no rival Palmeiras, a personalidade forte do atleta, que quase nunca titubeou em entrevista, mesmo em perguntas mais espinhosas, e também dentro de campo, indo para cima dos adversários, jogando na maior parte do tempo nas beiradas do campo, fez com que ele conquistasse rapidamente um espaço de prestígio com a Fiel Torcida.

O camisa 9 foi às redes logo na sua estreia pelo Timão, contra o Juventude, em setembro do ano passado, e marcou outros seis gols até o fim da temporada, totalizando sete em 19 jogos, uma média de 0,36 tentos por partida - praticamente um gol a cada três jogos. Além disso, foram duas assistências.

Contudo até o momento, me cinco jogos disputados em 2022, todos eles com Róger Guedes sendo titular, e em quatro atuando durante 90 minutos, o atacante passou em branco, e contra o Mirassol foi substituído pela primeira vez neste ano, ainda que aos 40 minutos do segundo tempo.

De acordo com dados do Footstats, o atleta é o segundo que mais finaliza pelo Corinthians até aqui na temporada, com 11 chutes, atrás apenas de Paulinho, com 12. No entanto, enquanto o camisa 15 já tem dois gols marcados, contra nenhum de Guedes, o meia tem sete finalizções no alvo e cinco erradas, enquanto o atacante tem sete fora do alvo e somente quadro dentro, um aproveitamento de 0,80% e uma tacha de acerto de 36%.