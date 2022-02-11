Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Interino do Corinthians vê bom jogo de Róger Guedes contra o Mirassol: 'Se doou sem a bola'
futebol

Interino do Corinthians vê bom jogo de Róger Guedes contra o Mirassol: 'Se doou sem a bola'

Ainda assim, atacante, que foi um dos artilheiros do Timão no último Campeonato Brasileiro, passou em branco nos cinco jogos do Paulistão até aqui...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 13:59
Um dos artilheiros do Corinthians no último Campeonato Brasileiro, o atacante Róger Guedes ainda não marcou nesta temporada. Na vitória por 2 a 1 do Timão sobre o Mirassol, na última quinta-feira (10), pela quinta rodada do Paulistão, o jogador foi escalado como falso nove, mas novamente passou em branco. Ainda assim, Fernando Lázaro, que comanda o clube alvinegro interinamente, enquanto o clube busca um novo técnico, elogiou a postura tática e a aplicação de Guedes diante do Leão.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira técnicos estrangeiros livres no mercado
- Na minha visão, o Róger fez um jogo muito bom. É um atleta que fazendo essa função, colaborou demais com a estratégia do jogo, se doou sem bola. E com bola teve situações, criou. Depois foi para o lado. Nos ajudou defensivamente. É um início de temporada, os atletas estão retomando seu padrão. Acredito que como todos, tem muito a evoluir nesse início de temporada - disse Lázaro em entrevista coletiva após a partida.
Contratado em agosto do ano passado, após forte investida para que o jogador rescindisse com o Shadnong Taishan, seu então clube na China, Róger Guedes demorou pouco tempo para cair nas graças da torcida corintiana.
Ainda que tivesse um passado no rival Palmeiras, a personalidade forte do atleta, que quase nunca titubeou em entrevista, mesmo em perguntas mais espinhosas, e também dentro de campo, indo para cima dos adversários, jogando na maior parte do tempo nas beiradas do campo, fez com que ele conquistasse rapidamente um espaço de prestígio com a Fiel Torcida.
O camisa 9 foi às redes logo na sua estreia pelo Timão, contra o Juventude, em setembro do ano passado, e marcou outros seis gols até o fim da temporada, totalizando sete em 19 jogos, uma média de 0,36 tentos por partida - praticamente um gol a cada três jogos. Além disso, foram duas assistências.
Contudo até o momento, me cinco jogos disputados em 2022, todos eles com Róger Guedes sendo titular, e em quatro atuando durante 90 minutos, o atacante passou em branco, e contra o Mirassol foi substituído pela primeira vez neste ano, ainda que aos 40 minutos do segundo tempo.
De acordo com dados do Footstats, o atleta é o segundo que mais finaliza pelo Corinthians até aqui na temporada, com 11 chutes, atrás apenas de Paulinho, com 12. No entanto, enquanto o camisa 15 já tem dois gols marcados, contra nenhum de Guedes, o meia tem sete finalizções no alvo e cinco erradas, enquanto o atacante tem sete fora do alvo e somente quadro dentro, um aproveitamento de 0,80% e uma tacha de acerto de 36%.
Crédito: ContraoMirassol,RógerGuedesfinalizousomenteumavezeforadoalvo(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados