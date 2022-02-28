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futebol

Interino defende elenco do Santos após manifestações na Vila

Marcelo Fernandes, que volta a ser auxiliar fixo, assumiu papel de escudo após torcida pressionar diretoria pela contratação de reforços para o Santos...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 22:10

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2022 às 22:10
O técnico Marcelo Fernandes defendeu a equipe santista após o empate do Santos contra o Novorizontino por 2 a 2. Fora do estádio, torcedores do Peixe fizeram duras críticas ao elenco e para a gestão do clube comandada por Andres Rueda."A equipe é cheia de garotos, todos trabalham muito. Mas existe o lado da oscilação, da ansiedade. Muitos não estão prontos para o tranco que é vestir a camisa do Santos. Vai ajudar muito na maturação deles. Quantas vezes a gente viu vários darem certo aqui? Mas eles estavam com jogadores mais experientes", disse Marcelo Fernandes.Entre os principais gritos estavam “tem que honrar a camisa do Peixão”, “Rueda, seu vacilão, tira mão do bolso para o Santos ser campeão” e “Joga vagabund*, respeita o Santos, o maior time do mundo”.
Nesta segunda-feira, o Peixe passa a ser comandado por Fabián Bustos. Ele tem previsão de chegada ao Brasil na madrugada de domingo, por volta da meia-noite. O primeiro treino deve ser na segunda-feira.
Crédito: MarceloFernandesagiucomoescudoparaosMeninosdaVilaapóstropeço(Foto:IvanStorti/SantosFC

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