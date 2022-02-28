Interino defende elenco do Santos após manifestações na Vila

O técnico Marcelo Fernandes defendeu a equipe santista após o empate do Santos contra o Novorizontino por 2 a 2. Fora do estádio, torcedores do Peixe fizeram duras críticas ao elenco e para a gestão do clube comandada por Andres Rueda."A equipe é cheia de garotos, todos trabalham muito. Mas existe o lado da oscilação, da ansiedade. Muitos não estão prontos para o tranco que é vestir a camisa do Santos. Vai ajudar muito na maturação deles. Quantas vezes a gente viu vários darem certo aqui? Mas eles estavam com jogadores mais experientes", disse Marcelo Fernandes.Entre os principais gritos estavam “tem que honrar a camisa do Peixão”, “Rueda, seu vacilão, tira mão do bolso para o Santos ser campeão” e “Joga vagabund*, respeita o Santos, o maior time do mundo”.