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Interessado, Vasco irá observar treinamentos de Wellington Nem e avalia contratação

Atacante, que não atua desde dezembro de 2019, irá treinar nas dependências do clube sob olhares da comissão técnica...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 00:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 00:25
Crédito: Divulgação/Shakhtar Donetsk
Depois de acertar as contratações de Ernando e Marquinhos Gabriel, além de encaminhar a chegada de Zeca, o Vasco já tem mais um alvo definido para a reforçar a equipe. Trata-se do atacante Wellington Nem, de 29 anos, que está sem clube. A informação foi publicada pelo "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.O jogador, que vinha treinando sozinho com preparadores físicos, foi convidado para passar uma semana treinando na estrutura do clube. A intenção é que Wellington seja observado de perto pela comissão técnica, que dará o aval sobre as negociações.
O perfil de Wellington Nem se encaixa no mapeamento de mercado feito pelo clube. Com orçamento enxuto devido ao rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a intenção do Vasco é encontrar boas oportunidades e jogadores sem contrato, como é o caso do atacante e dos três outros reforços acertados previamente.
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Do lado do atleta, o atleta estaria muito interessado em assinar com o Gigante da Colina e está motivado para voltar a jogar profissionalmente. Sem atuar desde dezembro de 2019, quando estava emprestado ao Fluminense, o jogador de 29 anos está sem clube desde agosto de 2020, quando seu contrato com o Shakhtar Donetsk chegou ao fim.
Revelado pelo Fluminense, Wellington Nem chamou atenção na temporada de 2011 com a camisa do Figueirense. No ano seguinte, retornou ao tricolor e foi um dos destaques do título brasileiro naquele ano. Em 2013, foi vendido ao Shakhtar e voltou ao Brasil em 2017, emprestado ao São Paulo.O último clube em que atuou foi o Fluminense em 2019, onde acabou não repetindo o sucesso da primeira passagem. Com a camisa do Tricolor, atuou em 18 oportunidades e marcou apenas um gol.

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