Inter promove campanha 'Gigante Solidário' para arrecadar cestas básicas em troca de uniformes

Crédito: Divulgação/Internacional

Popular em sua essência, o Internacional segue promovendo ações para apoiar as famílias carentes impactadas pela pandemia da Covid-19. Desta vez, com a iniciativa 'Gigante Solidário', que oferece aos sócios adimplentes e Colorados do Coração a oportunidade de trocar cestas básicas por kits com materiais esportivos de patrocinadores das temporadas 2016, 2017 e 2018.O drive-thru ocorre na sexta-feira (02) e sábado (03), das 10h às 17h, no Centro de Eventos Arthur Dallegrave, localizado ao lado do Beira-Rio. A entrada será pela Rua Nestor Ludwig (Rua A), na lateral do Gigantinho.

Ao todo, são 800 kits, com itens e tamanhos variados, que serão trocados por um número correspondente de cestas básicas. De acordo com o vice-presidente de Relacionamento Social, Cauê Vieira, essa foi uma forma encontrada pelo Clube para apoiar quem está passando por dificuldades neste período de pandemia.

- Buscamos uma opção para que os sócios do Clube possam ajudar aos mais necessitados. Em troca, levam o material esportivo que ainda estava armazenado, sem uso, no nosso almoxarifado. Acreditamos que é uma ação que vai beneficiar a todos e temos certeza que cada cesta básica recebida será muito bem aproveitada - ressalta o dirigente colorado sobre a iniciativa.A campanha foi idealizada pelas vice-presidências de Relacionamento Social, Marketing e Parque Gigante, surgindo por iniciativa dos Consulados do Inter, em conjunto com as torcidas organizadas. A ação conta com o apoio da BRIO, Estapar, Brigada Militar e EPTC e tem como missão fazer o torcedor do Internacional ajudar o próximo e ser recompensado pela grande ajuda feita.

Como vai funcionar:Os sócios em dia e Colorados do Coração deverão adquirir as cestas básicas com o Banco de Alimentos, diretamente no Centro de Eventos, ao valor de R$ 80 cada. Para a cesta menor, válida apenas para o Kit 4, o custo é R$ 30. As doações serão contabilizadas e encaminhadas a entidades parceiras do Inter, indicadas pelas torcidas organizadas, consulados e também pelo Banco de Alimentos.

O pagamento pode ser feito por débito, em dinheiro ou PIX. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3230-4600 (Opção 2).

Confira os kits disponíveis , o valor em reais e o valor correspondente em cestas básicas:*peças que compõem os kits possuem tamanhos variados

Kit 1 – R$ 400,00 - 5 cestas básicas de R$ 80,00 cada uma1 casaco1 calça1 camisa1 camisa de goleiro2 calções1 par de meia100 kits disponíveis

Kit 2 – R$ 240,00 - 3 cestas básicas de R$ 80,00 cada uma1 moletom2 camisas2 calções2 pares de meia300 kits disponíveis

Kit 3 – R$ 80,00 - 1 cesta básica de R$80,002 camisas2 calções2 pares de meia100 kits disponíveis