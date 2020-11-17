Inter não marcou gol sob o comando de Abel Braga

A quarta-feira é decisiva para o Internacional. Após ser derrotado pelo América-MG dentro do Beira-Rio, o Colorado entra com a necessidade de reverter a vantagem se quiser sonhar com uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.Na ida, o Coelho ganhou por 1 a 0. Sendo assim, o Inter precisa pressionar o time comandado por Lisca e vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal.
Apesar da missão não ser impossível, o retrospecto recente do Colorado deixa o torcedor preocupado. Desde a chegada de Abel Braga, o time não marcou nenhum gol. Além disso, o sistema ofensivo caiu de produção e demonstra dificuldade para chegar ao gol do rival.
Jejum com Coudet
A última vez que o Inter ficou na seca de bolas dentro da rede aconteceu em setembro, quando o time passou em branco diante do Goiás e Grêmio.