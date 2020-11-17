Inter não marcou gol sob o comando de Abel Braga

A quarta-feira é decisiva para o Internacional. Após ser derrotado pelo América-MG dentro do Beira-Rio, o Colorado entra com a necessidade de reverter a vantagem se quiser sonhar com uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.Na ida, o Coelho ganhou por 1 a 0. Sendo assim, o Inter precisa pressionar o time comandado por Lisca e vencer por dois gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal.