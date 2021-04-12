Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter faz a sua estreia na Libertadores contra o Always Ready

Altitude de quase 4 mil metros na Bolívia será o primeiro desafio do Colorado na briga pelo tricampeonato continental...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 20:12
Crédito: Ricardo Duarte / Internacional
A tabela do Internacional na Libertadores está definida. Nesta segunda-feira, a Conmebol divulgou os jogos do Colorado na fase de grupos e o primeiro desafio é contra o Always Ready, fora de casa.
+ Confira a tabela detalhada da 1ª fase da Libertadores
O compromisso se torna gigante, pois o clube boliviano joga com uma altitude de quase 4 mil metros, algo que interfere no jogo do time que não está acostumado.
Confira a programação do Inter:
20/4 – Always Ready-BOL x Inter - 19h1527/4 – Inter x Deportivo Tachira-VEN - 19h155/5 – Inter x Olimpia-PAR - 21h11/5 – Deportivo Tachira-VEN x Inter - 19h1520/5 – Olimpia-PAR x Inter - 20h26/5 – Inter x Always Ready-BOL - 19h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados