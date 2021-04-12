Inter faz a sua estreia na Libertadores contra o Always Ready

A tabela do Internacional na Libertadores está definida. Nesta segunda-feira, a Conmebol divulgou os jogos do Colorado na fase de grupos e o primeiro desafio é contra o Always Ready, fora de casa.
+ Confira a tabela detalhada da 1ª fase da Libertadores
O compromisso se torna gigante, pois o clube boliviano joga com uma altitude de quase 4 mil metros, algo que interfere no jogo do time que não está acostumado.
Confira a programação do Inter:
20/4 – Always Ready-BOL x Inter - 19h1527/4 – Inter x Deportivo Tachira-VEN - 19h155/5 – Inter x Olimpia-PAR - 21h11/5 – Deportivo Tachira-VEN x Inter - 19h1520/5 – Olimpia-PAR x Inter - 20h26/5 – Inter x Always Ready-BOL - 19h