Inter engata boa sequência e fecha 2020 em paz

Depois de uma longa tempestade com a saída de Eduardo Coudet, o Internacional fecha a temporada com um clima ameno sob o comando de Abel Braga.
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Diante do Bahia, o Colorado venceu por 2 a 1 e trouxe um pouco de paz ao clube, que chegou a liderar o Brasileirão em grande parte, mas caiu de rendimento.
Antes de vencer o Tricolor, o Inter já havia vencido o Palmeiras e o Botafogo. Com os resultados, o time do Beira-Rio fecha o ano na 4ª colocação, com 47 pontos.