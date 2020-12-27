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futebol

Inter engata boa sequência e fecha 2020 em paz

Após um período turbulento, o Colorado venceu três partidas seguidas e fecha o ano no G4...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 18:33
Crédito: Ricardo Duarte
Depois de uma longa tempestade com a saída de Eduardo Coudet, o Internacional fecha a temporada com um clima ameno sob o comando de Abel Braga.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Diante do Bahia, o Colorado venceu por 2 a 1 e trouxe um pouco de paz ao clube, que chegou a liderar o Brasileirão em grande parte, mas caiu de rendimento.
Antes de vencer o Tricolor, o Inter já havia vencido o Palmeiras e o Botafogo. Com os resultados, o time do Beira-Rio fecha o ano na 4ª colocação, com 47 pontos.

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