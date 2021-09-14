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Inter de Milão x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Com promessa de grande jogo, equipes se enfrentam na Itália na primeira rodada do Grupo D da competição. Duelo aconteceu também na temporada passada na fase de grupos...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 11:02

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 11:02
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Quarta-feira de Champions League no Velho Continente. Pela primeira rodada da fase de grupos do maior torneio de clubes do mundo, a Inter de Milão recebe o Real Madrid, maior vencedor do torneio. O jogo acontece no Estádio San Siro, às 16h (de Brasília).INTER DE MILÃODepois de decepcionar na última edição da Champions League ao ser eliminada ainda na fase de grupos, a Inter busca uma trajetória diferente neste ano. Antes do jogo, o técnico Simone Inzaghi afirmou que sua equipe está se preparando da melhor maneira possível para encarar o Real Madrid.
- A experiência em jogos como este é muito importante. Desde o dia do sorteio sabemos que além do Real Madrid existem outras duas equipas que farão de tudo para nos colocar em dificuldades. Nos recuperamos do jogo contra o Genoa e estamos preparando o melhor para o jogo contra o Real: é uma equipe com uma grande história, um grande treinador e grandes jogadores. Queremos enfrentá-los da melhor maneira - disse Inzaghi.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
REAL MADRIDApós cair nas semifinais na última temporada, o Real Madrid busca retomar o protagonismo da década passada, quando venceu a competição em quatro anos. Liderados por Karim Benzema, o time de Carlo Ancelotti reencontra um conhecido da última fase de grupos.
Para esta partida, o técnico Carlo Ancelotti terá alguns problemas, visto que o elenco tem alguns jogadores lesionados. Nomes como Mendy, Marcelo e Kroos são baixas, além de Alaba ser dúvida para a partida.
+ Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA
Inter de Milão x Real MadridChampions LeagueGrupo D - 1ª Rodada​Data e horário: 15/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Daniel Siebert (ALE)Assistentes: Rafael Foltyn (ALE) e Christian Gittelmann (ALE)Transmissão: Space e HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko.
Desfalques: Sensi (lesionado); Eriksen (indisponível após parada cardíaca).
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba (Nacho) e Gutiérrez; Valverde, Casemiro e Modric; Hazard, Benzema e Vini Jr.
Desfalques: Alaba (dúvida); Mendy, Ceballos, Toni Kroos, Bale e Marcelo (lesionados).

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