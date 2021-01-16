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futebol

Inter de Milão x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

Lutando pela liderança, rivais italianos se enfrentam em partida que vale a segunda colocação do Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 17:33

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 17:33

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP - VINCENZO PINTO / AFP
O Derby D'Italia, nome dado ao confronto entre Inter de Milão e Juventus, ocorrerá neste domingo às 16:45h (de Brasília) no San Siro em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. As duas equipes brigam pela garantia da segunda colocação da liga, hoje ocupada pela Inter. A Juve, terceira colocada, pode ultrapassar o rival e colar na liderança.
Quem vai parar o líder Milan? Veja a tabela da Serie AA Inter de Milão, hoje segunda colocada no Campeonato Italiano, busca a vitória para colocar no seu maior rival, o Milan, que lidera a liga. A equipe de Antonio Conte tem 37 pontos, e é liderada pela sua ótima dupla de ataque, formada pelo belga Romelu Lukaku e pelo argentino Lautaro Martínez, que somam 21 gols apenas na Serie A Italiana.
- Será uma partida entre dois times que têm a ambição de lutar para ganhar. Todo jogo é importante, os pontos são os mesmos a cada rodada. Mas é inevitável dizer que a Juventus é uma referência, porque dominam o futebol italiano nos últimos anos. Quando um time quer saber em que nível está, essa é a referência - disse Antonio Conte.
Em busca do décimo título italiano consecutivo, a Juventus treinada pelo ídolo Andrea Pirlo, uma aposta para a temporada, se encontra hoje na terceira posição do campeonato. A distância para a ponta da tabela é de apenas quatro pontos, e existe muita confiança na equipe liderada pelo craque Cristiano Ronaldo, autor de 15 gols no Italiano.
- Se ficaria satisfeito com o empate amanhã? Jamais entramos em campo para nos contentar com um empate. Vamos ao San Siro em busca da vitória. Não é fundamental para o nosso prosseguimento no campeonato, mas é um jogo importante e será encarado como tal - disse Andrea Pirlo.
O confronto entre Inter de Milão e Juventus é o primeiro de Antonio Conte contra Andrea Pirlo. A partida será um jogo entre mestre x pupilo, visto que Pirlo diz que uma das grandes inspirações de seu trabalho como treinador é Conte.FICHA TÉCNICAInter de Milão x Juventus
Data e horário: 17/01/2021, às 16:45 (de Brasília)​Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Daniele DoveriAssistentes: Ciro Carbone e Giorgio PerettiOnde ver: TNT, EI Plus, RAI International
PROVÁVEIS TIMESINTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)Handonovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal e Ashley Young; Lukaku e Lautaro Martínez.
Desfalques: Andrea Pinamonti, Danilo D'Ambrosio e Matías Vecino (lesionados).
JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)​Szczesny; Danilo, Bonucci e Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey e Frabotta; Morata e Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Paulo Dybala (lesionado).

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