AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Inter de Limeira anuncia contratação de Donizete, emprestado pelo Santos

Jogador segue com vínculo com o Peixe até o final de 2023...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 21:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 21:55
Crédito: Divulgação Inter de Limeira
A Internacional de Limeira anunciou a contratação de Donizete, meia-atacante da equipe sub-23 do Santos, por empréstimo até dezembro de 2021. O jogador de 21 anos segue com contrato com o Peixe até dezembro de 2023.Donizete já treinava no clube do interior e aguardava a documentação para ser anunciado. Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o atleta está à disposição do técnico Dyego Coelho para o duelo do próximo domingo (20), às 16h, contra o São Bento, em Sorocaba.Pronto para jogar, Donizete comemorou o desfecho da negociação.- A Inter é um clube de muita história e tradição no futebol. Tem um trabalho sério e, por isso, acredito que veremos grandes resultados. Quero mostrar meu potencial, ao lado dos companheiros, e buscar vitórias. Vou me dedicar ao máximo para honrar essa camisa - afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/06/2026
Imagem de destaque
Trump e tensão entre Brasil e EUA viram 'motor de engajamento' para Lula e Flávio Bolsonaro nas redes sociais
Vila Velha terá base igual a que a Guarda de Vitória recebeu na Enseada do Suá
Vila Velha vai instalar base igual a que a Guarda de Vitória tem na Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados