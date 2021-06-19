Inter de Limeira anuncia contratação de Donizete, emprestado pelo Santos

A Internacional de Limeira anunciou a contratação de Donizete, meia-atacante da equipe sub-23 do Santos, por empréstimo até dezembro de 2021. O jogador de 21 anos segue com contrato com o Peixe até dezembro de 2023.Donizete já treinava no clube do interior e aguardava a documentação para ser anunciado. Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o atleta está à disposição do técnico Dyego Coelho para o duelo do próximo domingo (20), às 16h, contra o São Bento, em Sorocaba.Pronto para jogar, Donizete comemorou o desfecho da negociação.- A Inter é um clube de muita história e tradição no futebol. Tem um trabalho sério e, por isso, acredito que veremos grandes resultados. Quero mostrar meu potencial, ao lado dos companheiros, e buscar vitórias. Vou me dedicar ao máximo para honrar essa camisa - afirmou.