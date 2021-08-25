Integrante de torcida organizada do Vasco tem reunião com Luiz Mello, CEO do clube

São ecos da crise. O CEO do Vasco, Luiz Mello, teve uma reunião com um integrante da torcida organizada Força Jovem nesta quarta-feira. De acordo com o clube, a pauta do encontro foi o atual momento do Cruz-Maltino. O site Esporte News Mundo havia noticiado primeiramente o encontro entre as partes.Na semana passada, integrantes de torcidas organizadas já haviam se encontrado com o presidente do Vasco, Jorge Salgado. Desta vez, a conversa coube ao CEO (chief executive officer, em inglês, uma espécie de diretor geral).