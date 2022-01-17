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Inspirado em Juninho e amigo de Paulinho, Vitinho diz poder fazer diferentes funções no Vasco: 'Versátil'

Novo camisa 8 do Cruz-Maltino poderá atuar como ponta ou segundo volante. Com boas referências do clube há tempos, ele quer fazer história em São Januário...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 16:19

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:19

Aos 22 anos, Vitinho chegou ao Vasco emprestado pelo Corinthians. Na equipe paulista, o meio-campista disputou 29 jogos no ano passado - o primeiro dele como profissional. No Cruz-Maltino ele espera se consolidar e, para isso, não escolhe posição: seja como ponta ou segundo volante, ele quer é estar em campo.- Prefiro jogar, não importa a posição. Nasci e fui criado para jogar futebol, então não importa a posição. Onde me colocar eu vou representar muito bem a camisa do Vasco. Sou um cara versátil, que joga em qualquer posição. Então não é problema se for aberto ou por dentro, vindo de atrás. Vim aqui para ajudar o Vasco. Fiz um gol no rival do Vasco. Se aparecer oportunidade, eu vou fazer. Assim como nos outros clássicos ou qualquer tipo de jogo - garantiu, em sua apresentação oficial, nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa.
O gol citado por Vitinho foi contra o Flamengo. Foi o único dele como profissional até aqui. Ele recebeu a camisa 8 e diz querer honrar a história que Juninho fez com ela.
- Quando eu recebi o convite, sem pensar já aceitei. Vim para ajudar o Vasco. Gosto do número 8 e, por coincidência, com ela o Juninho fez história. Pretendo representar um pouco a história dele - projetou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O meio-campista é nascido em Guarulhos (SP), mas tem informações do Vasco há tempos. Ele é amigo de Paulinho, atacante revelado no Cruz-Maltino e que, atualmente, defende o Bayer Leverkusen.
- Desde a época da Seleção de Base, em que eu convivi com ele, que ele me falava muito bem do time, da estrutura, da torcida. Não teve vínculo nenhum a conversa com ele para a minha vinda. Falei com ele logo depois que assinei. Brinquei com ele que quero fazer um pouco do que ele fez para conquistar a torcida e seguir firme aqui no Vasco - relatou.
Crédito: VitinhofoiapresentadonoVascopelogerentedefutebol,CarlosBrazil(Foto:Reprodução/VascoTV

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