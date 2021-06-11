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Inspirado em Cássio, goleiro do Corinthians vibra com convocação para a Seleção Brasileira sub-17

Aos 17 anos, Kauê Camargo é um dos titulares da equipe sub-17 do Corinthians no Brasileirão da categoria e foi chamado para um período de treinos com a Seleção...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 13:34

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 13:34

Crédito: Fernando Roberto/Ag. Futpress
Titular na meta da equipe sub-17 do Corinthians, o goleiro Kauê Camargo vibrou com a notícia de sua convocação para a Seleção Brasileira da categoria. O jovem de 17 anos foi um dos convocados pelo técnico Paulo Victor Gomes para um período de treinamentos entre os dias 17 e 27 de junho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Surpreso, Kauê afirmou que foi uma "sensação inexplicável" ao receber a notícia de que estava na lista de convocados. O goleiro leva a convocação como motivação para seguir firme trabalhando na equipe sub-17 do Timão.
- Foi uma sensação inexplicável receber essa notícia da convocação. Me motiva ainda mais para seguir meu trabalho aqui no Corinthians, continuar trabalhando e fazendo bons jogos pelo Brasileirão Sub-17 - afirmou o goleiro.
Kauê leva como principal inspiração para sua carreira os goleiros Manuel Neuer, do Bayern de Munique e da seleção alemã, e Cássio, do Corinthians. Inspirado no ídolo corintiano, o jovem chegou a passar um período entre os profissionais no fim da temporada passada e conta como foi a experiência de treinar de perto com o veterano de 34 anos.
- Tenho como inspiração o Neuer, pois ele tem um bom jogo com os pés e é um excelente goleiro. Para mim um dos melhores na atualidade e me inspiro muito no estilo dele. E obviamente o Cássio, né? Ele fez uma história linda no clube aqui e levo como inspiração para seguir meu caminho no Corinthians.
- Foi uma experiência boa treinar entre os profissionais. A gente fica com um pouco de medo, mas no final deu tudo certo e foi uma sensação boa treinar com o Cássio, ainda mais vendo um dos meus maiores ídolos de perto.

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