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Insatisfeito com atuação, Abel Ferreira critica postura de jogadores do Palmeiras: ‘Não escolho a forma de jogar’

Treinador português falou sobre o desempenho do Verdão, que não vence há três rodadas no Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 12:00

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
Após a derrota diante do América-MG, nesta quarta-feira (06), no Independência, Abel Ferreira não só teceu duras críticas ao árbitro da partida, Leandro Pedro Vuaden, como também deixou claro que a atuação do Palmeiras foi aquém do esperado. Em entrevista coletiva, o treinador português analisou o desempenho do Alviverde e destacou a necessidade dos jogadores assumirem a responsabilidade em determinados momentos das partidas.
- Para que fique claro: Não sou eu que escolho a forma de jogar. São as características dos jogadores. Se virem os treinos, treinamos ataque posicional. Há questões de ordem mental que tem a ver com coragem para jogo - comentou.Abel também assumiu a responsabilidade por mais um revés no Brasileirão. Após cinco rodadas disputadas no returno da competição, o Palmeiras supera apenas três equipes em aproveitamento. Em números gerais, a equipe conquistou apenas 4 dos 15 pontos possíveis.
- Temos muito espaço para treinar e melhorar, todos nós. E devemos fazer. Jogamos contra uma boa equipe, uma que vem de uma fase boa de resultados, que gosta de ter a bola. O América fez o que nós devíamos fazer com bola, fazer o que o Ademir fez, levar para o um contra um, assumir. Mas não tivemos capacidade de impor nosso jogo com bola, e temos qualidade para isso – finalizou.
Ainda em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Verdão volta a campo já neste sábado, às 21 horas (de Brasília), diante do Red Bull Bragantino. O confronto, válido pela 25ª rodada, marca o reencontro do elenco com a torcida.

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