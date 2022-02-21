Início de 2022 do Internacional é decepcionante

O início do Internacional em 2022 é decepcionante. Com reforços e chegada de um novo técnico, a esperança era montar uma equipe forte e que pudesse brigar pelos primeiros lugares nos torneios do calendário.
O problema é que nos oito jogos iniciais, Alexander Medina e seus comandados não conseguem corresponder.
A última decepção ocorreu na noite do último domingo, quando o Internacional foi superado pelo São José-RS por 3 a 2.
O placar negativo fez o Colorado se afastar na briga pela liderança e aumentar a pressão para o Gre-Nal do sábado.
Números
No total, desde a sua chegada, Alexander Medina disputou oito jogos, venceu três, empatou três e perdeu dois. O time anotou 10 gols e sofreu 9.