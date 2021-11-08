Ingressos à venda para Vasco x Vitória: confira valores e locais de retirada dos bilhetes

Crédito: Torcida do Vasco ainda tem jogos que pode assistir nesta Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco

Embora o Vasco não tenha mais chances reais de subir à Série A nesta temporada, ainda há rodadas a serem disputadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira o duelo é contra o Vitória, em São Januário, e os ingressos estão à venda. Confira a nota publicada no site oficial do Cruz-Maltino:"Na próxima quarta-feira (10/11), o Vasco enfrenta o Vitória em São Januário, às 21h30, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos já estão disponíveis para a torcida cruzmaltina e começaram a ser comercializados nesta segunda-feira (08), através do site www.sociogigante.com/ingressos.

O valor dos tickets varia de acordo com a categoria de Sócio Gigante, incluindo não-sócios. Determinadas categorias precisam fazer apenas o check-in, sem qualquer custo para a aquisição do bilhete, além da troca do ingresso. O Vasco aumentou o número de pontos de troca, e o torcedor pode conferir locais e horários abaixo.

Ingressos promocionais de arquibancada terão preços populares, a partir de R$ 12,00. Os valores cheios para Vasco x Vitória são R$ 40 (arquibancada) e R$ 100 (social).

Importante:Vale lembrar que os torcedores que já estiverem com o esquema vacina completo, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, não precisarão fazer o teste de antígeno para a Covid-19.

As vendas ficarão disponíveis até às 17h30 do dia do jogo. Não haverá venda de ingressos em pontos físicos. A comercialização dos bilhetes se dará novamente por escalonamento de rating de sócio. Veja abaixo os horários e valores liberados para cada categoria.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

PLANOS E VALORES POR SETOR

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$12,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$12,00Estatutário Norte a Sul – R$20,00Estatutário Camisas Negras – R$20,00Estatutário – R$20,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$12,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$12,00Norte a Sul – R$20,00Camisas Negras – R$36,00

Da data e horário de abertura por plano e rating:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 08/11 às 12hEstatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 08/11 às 13hColina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 08/11 às 14hCaldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 08/11 às 15hColina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 08/11 às 16hCaldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 08/11 às 17hCamisas Negras – 1 Estrela – 08/11 às 18hPúblico Geral – 08/11 às 19h

* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus

Dos pontos de retirada e horários:

Segunda-feira, 08/11:

Bilheteria Mega Loja – 12h às 19hSede Náutica da Lagoa – 12h às 19h

Terça-feira, 09/11:

Bilheteria Mega Loja – 10h às 17hBilheteria 5 – 10h às 17hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 10h às 17hSede Náutica da Lagoa – 10h às 17hGigante da Colina Calabouço – 12h às 19hGigante da Colina Bangu Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21hGigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21hGigante da Colina Aerotown – 14h às 21hGigante da Colina Boulevard – 14h às 21hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21h

Quarta-feira, 10/11 – Dia do jogo:

Bilheteria Mega Loja – 10h às 18:30Bilheteria 21 – 15h até 22:15Bilheteria 11 (VISITANTE) – 15h às 22:15Sede Náutica da Lagoa – 10h às 17hGigante da Colina Bangu Shopping – 14h às 21hGigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21hGigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21hGigante da Colina Aerotown – 14h às 21hGigante da Colina Calabouço – 12h às 19hGigante da Colina Boulevard – 14h às 21hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21h

Sobre a retirada:

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;Documento oficial com foto;Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);EEstar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.

ATENÇÃO: Todos os torcedores deverão realizar upload do comprovante de vacinação, exceto menores de 12 anos (estes deverão realizar o upload da certidão de nascimento), no site https: www.veussaude.com.br/validavacinavasco.

Considera-se ciclo vacinal completo:- Maiores de 60 anos com dose de reforço (3ª dose) realizada até o dia 27 de outubro;- 12 a 59 anos com a segunda dose (ou dose única) realizada até o dia 27 de outubro;- Menores de 12 não precisam comprovar vacina, porém deverão realizar teste AG negativo.

Caso ainda não esteja com o esquema vacinal completo, de acordo com o DECRETO 49.562, mas esteja em dia com o calendário de vacinação, você poderá ir ao jogo realizando um teste de antígeno contra COVID-19 em um dos laboratórios da rede credenciada entre 19h30 do dia 08/11/2021 até 18h do dia 10/11/2021.

Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada.

Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros.

ATENÇÃO: Somente serão aceitos pedidos de cancelamentos solicitados em até 7 dias após a data da compra, desde que não ultrapasse o limite de 24hs antes da data do evento. Sendo assim, para compras realizadas próximo da data do evento, os ingressos só poderão ser cancelados em até 24 horas antes da data do evento.

No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, crianças menores de 12 anos, PCD (e seu acompanhante) e adultos maiores de 65 anos, o torcedor também deverá estar habilitado para o evento junto ao sistema da Veus Saúde, portando documento oficial com foto e documento que comprove o benefício da gratuidade.

A retirada da gratuidade deverá ser feita no dia 09/11, terça-feira, na bilheteria 11 de São Januário.

Do acesso:Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico e documento original com foto