Ingressos à venda para Vasco x Nova Iguaçu: confira valores e como comprar

Estão à venda os ingressos para o duelo entre Vasco e Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida será em São Januário, nesta quarta-feira, às 21h35. Os ingressos custam de R$ 12 a R$ 100 e podem ser adquiridos em sociogigante.com e nos locais abaixo. É necessário também comprovar o cumprimento do ciclo vacinal contra a Covid-19 em www.veussaude.com.br/validavacinavasco.Confira os valores, postos físicos de venda de ingressos e mais informações para Vasco x Nova Iguaçu:
Valores:
Social – R$100,00Arquibancada – R$40,00
Planos e valores por setor:
Setor Social:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00
Setor Arquibancada:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$12,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$12,00Estatutário Norte a Sul – R$20,00Estatutário Camisas Negras – R$20,00Estatutário – R$20,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$12,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$12,00Norte a Sul – R$20,00Camisas Negras – R$36,00
Pontos de retirada e horários:
Terça-feira, 01/02:
Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 05 (Gratuidades por lei) – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Calabouço – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h
Quarta-feira, 02/02 – Dia do jogo:
Bilheteria Mega Loja – 15h às 19h35Bilheteria 21 – 15h até 19h35Bilheteria 11 (VISITANTE) – 15h às 22h15Gigante da Colina Barra Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Nova América Shopping – 13h às 20hGigante da Colina São Gonçalo – 13h às 20hGigante da Colina Top Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Via Parque Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Boulevard – 13h às 20hGigante da Colina Cariocas Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 13h às 20hGigante da Colina Shopping Caxias – 13h às 20hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 13h às 20hGigante da Colina Bangu Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Norte Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Niterói – 09h às 14hGigante da Colina Aerotown – 13h às 20hGigante da Colina Calabouço – 9h às 17hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 13h às 20h
Sobre a retirada:
Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:
Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;Documento oficial com foto;Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.
ATENÇÃO: Todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site www.veussaude.com.br/validavacinavasco.
Podem comparecer ao evento:
Pessoas entre 18 anos a 49 anos com:– Dose única;– Duas doses – Caso a última dose seja menor que 4 meses;– Dose de reforço (3ª dose) – Caso a última dose seja maior que 4 meses.
Pessoas acima de 50 anos com:– Dose única + dose de reforço;– Dose de reforço (3ª dose).
Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal.
Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada.
A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 31/01, segunda-feira e 01/02, sexta-feira, na bilheteria 05 de São Januário.
Do acesso:
Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (não sócios e convidados), carteirinha (sócios titulares ou dependentes) e documento original com foto.
Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.Gratuidade: Portão 8.Social: Portão principal e 19.