futebol

Ingressos à venda para Vasco x Nova Iguaçu: confira valores e como comprar

Entradas para o terceiro jogo do Cruz-Maltino no Estadual variam de R$ 12 a R$ 100...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:25

LanceNet

Estão à venda os ingressos para o duelo entre Vasco e Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida será em São Januário, nesta quarta-feira, às 21h35. Os ingressos custam de R$ 12 a R$ 100 e podem ser adquiridos em sociogigante.com e nos locais abaixo. É necessário também comprovar o cumprimento do ciclo vacinal contra a Covid-19 em www.veussaude.com.br/validavacinavasco.Confira os valores, postos físicos de venda de ingressos e mais informações para Vasco x Nova Iguaçu:
Valores:
Social – R$100,00Arquibancada – R$40,00
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Planos e valores por setor:
Setor Social:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00
Setor Arquibancada:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$12,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$12,00Estatutário Norte a Sul – R$20,00Estatutário Camisas Negras – R$20,00Estatutário – R$20,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$12,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$12,00Norte a Sul – R$20,00Camisas Negras – R$36,00
Pontos de retirada e horários:
Terça-feira, 01/02:
Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 05 (Gratuidades por lei) – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Calabouço – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h
Quarta-feira, 02/02 – Dia do jogo:
Bilheteria Mega Loja – 15h às 19h35Bilheteria 21 – 15h até 19h35Bilheteria 11 (VISITANTE) – 15h às 22h15Gigante da Colina Barra Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Nova América Shopping – 13h às 20hGigante da Colina São Gonçalo – 13h às 20hGigante da Colina Top Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Via Parque Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Boulevard – 13h às 20hGigante da Colina Cariocas Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 13h às 20hGigante da Colina Shopping Caxias – 13h às 20hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 13h às 20hGigante da Colina Bangu Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Norte Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Niterói – 09h às 14hGigante da Colina Aerotown – 13h às 20hGigante da Colina Calabouço – 9h às 17hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 13h às 20h
Sobre a retirada:
Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:
Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;Documento oficial com foto;Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.
ATENÇÃO: Todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site www.veussaude.com.br/validavacinavasco.
Podem comparecer ao evento:
Pessoas entre 18 anos a 49 anos com:– Dose única;– Duas doses – Caso a última dose seja menor que 4 meses;– Dose de reforço (3ª dose) – Caso a última dose seja maior que 4 meses.
Pessoas acima de 50 anos com:– Dose única + dose de reforço;– Dose de reforço (3ª dose).
Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal.
Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada.
A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 31/01, segunda-feira e 01/02, sexta-feira, na bilheteria 05 de São Januário.
Do acesso:
Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (não sócios e convidados), carteirinha (sócios titulares ou dependentes) e documento original com foto.
Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.Gratuidade: Portão 8.Social: Portão principal e 19.
Vasco fará o terceiro jogo na temporada, o segundo em São Januário

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

