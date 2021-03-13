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futebol

Ingleses emergem como favoritos pela contratação de Haaland

Manchester City entrou em contato com o entorno do jogador, enquanto Chelsea tem capacidade financeira para bancar a operação...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 10:29

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 10:29
Crédito: AFP
O Manchester City, Chelsea e Real Madrid emergem como os favoritos pela contratação de Haaland na próxima temporada, segundo o “Daily Mail”. Apesar do Manchester United ser cotado como um dos favoritos, os Diabos Vermelhos estão relutando em entrar na guerra pelo norueguês por conta da multa do atleta.O centroavante do Borussia Dortmund possui uma cláusula de rescisão de 90 milhões de libras (R$ 695 milhões) que só pode ser paga em uma única parcela. O clube de Solskjaer também teme negociar com Mino Raiola, agente do atleta, por conta do fracasso na primeira negociação que fez com que o jovem fosse jogar na Bundesliga.
> Veja a tabela da Premier League
Por outro lado, o Manchester City já iniciou contatos com o entorno de Haaland. Já o Chelsea tem os recursos necessários para fechar a transferência. Além dos ingleses, o Real Madrid segue como um dos favoritos, mas os merengues ainda têm como prioridade a contratação de Mbappé, enquanto o norueguês era meta para 2022.

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