Ingleses emergem como favoritos pela contratação de Haaland

O Manchester City, Chelsea e Real Madrid emergem como os favoritos pela contratação de Haaland na próxima temporada, segundo o “Daily Mail”. Apesar do Manchester United ser cotado como um dos favoritos, os Diabos Vermelhos estão relutando em entrar na guerra pelo norueguês por conta da multa do atleta.O centroavante do Borussia Dortmund possui uma cláusula de rescisão de 90 milhões de libras (R$ 695 milhões) que só pode ser paga em uma única parcela. O clube de Solskjaer também teme negociar com Mino Raiola, agente do atleta, por conta do fracasso na primeira negociação que fez com que o jovem fosse jogar na Bundesliga.