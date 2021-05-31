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futebol

Indício que fica? Gerson faz publicação animadora para a torcida do Flamengo

Técnico Rogério Ceni ainda voltou a comentar sobre a possível do meio-campista: 'Se a direção não pode dar uma resposta final, também não tenho a noção exata do assunto'...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 14:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com dois títulos em dois possíveis na temporada e vencedor na estreia do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem com o que se preocupar nos bastidores. O clube, além de se mobilizar para tentar a paralisação da competição nacional por conta de oito jogadores convocados na próxima Data Fifa e o fato de a Copa América agora ser sediada no Brasil, pode ver a saída de Gerson para o Olympique de Marseille, da França.Mas Gerson, em meio à novela das negociações com os franceses, fez uma postagem que animou os torcedores. Logo após o triunfo sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no último domingo, Gerson postou o seguinte:
- 1/38. Vamos juntos - escreveu Gerson, em alusão ao número de rodadas do Brasileiro. O técnico do Flamengo, Rogério Ceni, ao comentar as recentes atuações de Gerson, voltou a falar sobre a situação envolvendo a possível saída do camisa 8, também depois que o Rubro-Negro venceu pela primeira rodada do Brasileirão, no Maracanã:
- Não acho que (a negociação) esteja atrapalhando, vem tratando com naturalidade, sendo a mesma pessoa todos os dias. Joga uma garrafinha de água no banco quando está nervoso, faz parte do pacote, faz parte. Não sei como anda a negociação, mas espero que ele possa ficar. Se a direção não pode dar uma resposta final, também não tenho a noção exata do assunto.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Após a vitória sobre o Palmeiras, o Flamengo ficará um período de dez dias sem jogos devido às convocações de atletas na Data Fifa. A equipe volta a campo no dia 10 de junho, contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil. A ver as cenas dos próximos capítulos e se Gerson seguirá no Fla até lá.

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