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Inconstante no Palmeiras, Rony é jogador com mais participações em gols da Libertadores 2020

Com duas bolas na rede e quatro assistências, camisa 11 vive realidade na competição continental bastante diferente da do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 15:00

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Rony foi um dos grandes nomes na goleada de 5 a 0 do Palmeiras sobre o Tigre-ARG, nesta quarta-feira (21), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020.
O camisa 11 entrou quando o jogo já estava 3 a 0 para o Verdão e, com uma assistência para Gabriel Veron e um gol, o atacante aumentou os seus bons números na competição continental.
Com dois gols e quatro assistências, Rony finalizou a primeira fase da Libertadores como jogador que mais participou de gols, precisando de apenas 60 minutos em campo para contribuir com uma bola na rede. Os dados são do SofaScore. Além disso, o ponta só não atuou justamente no único jogo em que a equipe não venceu no torneio: o empate por 0 a 0 contra o Guaraní. Apesar de viver boa fase na Libertadores, pelo Brasileirão a realidade de Rony é outra. O atacante pode terminar o primeiro turno da competição sem nenhum gol e também nenhuma assistência.
Segunda contratação mais cara da história do Verdão, Rony pode ganhar mais uma chance de Andrey Lopes no próximo domingo (25) às 16h, quando o Alviverde Imponente encara o Atlético-GO, pela décima oitava rodada do Brasileirão.

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