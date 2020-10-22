Inconstante no Palmeiras, Rony é jogador com mais participações em gols da Libertadores 2020

O camisa 11 entrou quando o jogo já estava 3 a 0 para o Verdão e, com uma assistência para Gabriel Veron e um gol, o atacante aumentou os seus bons números na competição continental.

Com dois gols e quatro assistências, Rony finalizou a primeira fase da Libertadores como jogador que mais participou de gols, precisando de apenas 60 minutos em campo para contribuir com uma bola na rede. Os dados são do SofaScore. Além disso, o ponta só não atuou justamente no único jogo em que a equipe não venceu no torneio: o empate por 0 a 0 contra o Guaraní. Apesar de viver boa fase na Libertadores, pelo Brasileirão a realidade de Rony é outra. O atacante pode terminar o primeiro turno da competição sem nenhum gol e também nenhuma assistência.