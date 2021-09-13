Imprensa espanhola exalta boa fase de Vini Jr no Real Madrid

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Após a vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo neste domingo, a imprensa espanhola se rendeu ao brasileiro Vini Jr, autor de um dos gols da partida. Jornais da Espanha elogiaram a boa fase do ponta, que brilha neste início de temporada pela equipe merengue.O 'Marca', com sede em Madrid, rendeu-se ao jogador brasileiro, que marcou quatro gols em quatro jogos neste início de temporada. Segundo o jornal, Vini Jr evoluiu na 'hora de decidir e definir'.

- Vini não demorou muito para mostrar desequilíbrio, verticalidade, perseverança no ataque e aquela fé que o jogador de futebol sempre manteve em suas possibilidades, apesar dos tsunamis gerados no ambiente - publicou o Marca.

Também sediado em Madrid, o 'Diario As' também elogiou bastante a boa fase vivida por Vini Jr. O jornal espanhol menciona a evolução do brasileiro 'definição cara a cara com o gol adversário', além de classificar o jogador como 'não um ponta travesso mas, possivelmente, a melhor solução do Real Madrid'.

- Vinicius é um jogador que possui uma qualidade impressionante. Nesta parte da temporada ele está muito bem. Tem que continuar e nada mais. Agora você está confiante. Ele está muito calmo e frio na frente do gol - disse Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.