Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Imprensa espanhola exalta boa fase de Vini Jr no Real Madrid

Após grande atuação do brasileiro contra o Celta de Vigo neste domingo, a imprensa espanhola elogiou a sua boa fase...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 09:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 09:28
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Após a vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo neste domingo, a imprensa espanhola se rendeu ao brasileiro Vini Jr, autor de um dos gols da partida. Jornais da Espanha elogiaram a boa fase do ponta, que brilha neste início de temporada pela equipe merengue.O 'Marca', com sede em Madrid, rendeu-se ao jogador brasileiro, que marcou quatro gols em quatro jogos neste início de temporada. Segundo o jornal, Vini Jr evoluiu na 'hora de decidir e definir'.
- Vini não demorou muito para mostrar desequilíbrio, verticalidade, perseverança no ataque e aquela fé que o jogador de futebol sempre manteve em suas possibilidades, apesar dos tsunamis gerados no ambiente - publicou o Marca.
Também sediado em Madrid, o 'Diario As' também elogiou bastante a boa fase vivida por Vini Jr. O jornal espanhol menciona a evolução do brasileiro 'definição cara a cara com o gol adversário', além de classificar o jogador como 'não um ponta travesso mas, possivelmente, a melhor solução do Real Madrid'.
- Vinicius é um jogador que possui uma qualidade impressionante. Nesta parte da temporada ele está muito bem. Tem que continuar e nada mais. Agora você está confiante. Ele está muito calmo e frio na frente do gol - disse Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid.
Em Barcelona, o Mundo Deportivo também não poupou Vini Jr de elogios, e ressaltou que o brasileiro 'sofreu uma metamorfose', visto que tornou-se 'mais bem-sucedido, mais determinado e, acima de tudo, mais confiante'.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados