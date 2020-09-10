Imerso no trabalho, Dome deixa hotel e opta por residir no CT do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Para ficar ainda mais imerso no trabalho que desenvolve no Flamengo, o técnico Domènec Torrent decidiu instalar-se no Ninho do Urubu. A mudança ocorreu nesta segunda-feira, com o espanhol se acomodando no Centro de Treinamento que o oferece todo conforto e serviços de hotelaria e cozinha.

A informação foi inicialmente publicada pelo site "Globoesporte". Para esta decisão pesou o fato de Dome estar focado no trabalho realizado no clube. Assim ele evitará o tempo gasto no deslocamento no trajeto do hotel ao Ninho, podendo se entregar ainda mais ao desenvolvimento e implementação de suas ideias. A rotina do treinador no Rio de Janeiro se restringe aos compromissos do clube, com treinos, jogos e viagens, além de algumas saídas para jantar.