Imensa maioria da torcida do Botafogo aprova a contratação de Marcelo Chamusca

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

A primeira impressão é positiva. A torcida do Botafogo aprovou a contratação de Marcelo Chamusca, anunciado na última sexta-feira como treinador do clube de General Severiano para a próxima temporada, com o objetivo de recolocar o Alvinegro na Série A.

Em uma enquete realizada na conta do Twitter do LANCE! - Botafogo, foi perguntado se o torcedor aprovava a chegada de Marcelo Chamusca. Com 1.145 votos ao todo, 82,7% responderam que sim, enquanto que 17,3% foram na resposta negativa.

Ou seja, praticamente 83% dos votantes aprovaram a chegada de Chamusca. A enquete ficou aberta por 15 horas. JÁ TEM DATA PARA CHEGARMarcelo Chamusca desembarca no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira e, desde já, começa a trabalhar visando o planejamento da próxima temporada. O contrato com o clube de General Severiano foi fechado na última sexta-feira e ele está arrumando as malas para se mudar à Cidade Maravilhosa.