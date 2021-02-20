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futebol

Imensa maioria da torcida do Botafogo aprova a contratação de Marcelo Chamusca

Em enquete realizada nas redes sociais do LANCE!, praticamente 83% dos botafoguenses acenaram positivamente com o novo treinador do Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 18:44

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 18:44

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
A primeira impressão é positiva. A torcida do Botafogo aprovou a contratação de Marcelo Chamusca, anunciado na última sexta-feira como treinador do clube de General Severiano para a próxima temporada, com o objetivo de recolocar o Alvinegro na Série A.
Em uma enquete realizada na conta do Twitter do LANCE! - Botafogo, foi perguntado se o torcedor aprovava a chegada de Marcelo Chamusca. Com 1.145 votos ao todo, 82,7% responderam que sim, enquanto que 17,3% foram na resposta negativa.
Ou seja, praticamente 83% dos votantes aprovaram a chegada de Chamusca. A enquete ficou aberta por 15 horas. JÁ TEM DATA PARA CHEGARMarcelo Chamusca desembarca no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira e, desde já, começa a trabalhar visando o planejamento da próxima temporada. O contrato com o clube de General Severiano foi fechado na última sexta-feira e ele está arrumando as malas para se mudar à Cidade Maravilhosa.
O treinador, portanto, terá dedo ativo, a partir desta data, em todas as decisões referente ao mercado do Botafogo. É saber se ele conseguirá suprir toda a expectativa e aprovação depositada nele.

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