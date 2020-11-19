Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Igor Julião sente desconforto e é poupado de treinos no Fluminense

Jogador, por enquanto, não preocupa para a partida contra o Internacional, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 15:08

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 15:08

Crédito: Lucas Merçon/Fluminese
O lateral-direito Igor Julião foi baixa nos treinamentos do Fluminense desde a reapresentação do time, na terça-feira. O jogador sentiu um desconforto muscular e foi poupado das atividades nos últimos dias. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.
A princípio, o jogador não preocupa para o duelo contra o Internacional, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Julião vem sendo titular do time de Odair Hellmann nas últimas 10 partidas seguidas.
Caso Julião não tenha condições de atuar, a tendência é que Odair utilize novamente o jovem Calegari. Ele vinha sendo o titular, mas testou positivo para Covid-19 e desde então perdeu a vaga.
Para esta partida, o Flu terá Yago Felipe de volta. Por outro lado, não poderá contar com Fred, com entorse no tornozelo direito, e Fernando Pacheco, com Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados