Igor Julião sente desconforto e é poupado de treinos no Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminese

O lateral-direito Igor Julião foi baixa nos treinamentos do Fluminense desde a reapresentação do time, na terça-feira. O jogador sentiu um desconforto muscular e foi poupado das atividades nos últimos dias. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.

A princípio, o jogador não preocupa para o duelo contra o Internacional, neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Julião vem sendo titular do time de Odair Hellmann nas últimas 10 partidas seguidas.

Caso Julião não tenha condições de atuar, a tendência é que Odair utilize novamente o jovem Calegari. Ele vinha sendo o titular, mas testou positivo para Covid-19 e desde então perdeu a vaga.