Igor Julião rescinde com o Fluminense e jogará no Vizela, de Portugal

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Com contrato apenas até o fim deste ano, o lateral-direito Igor Julião está de saída do Fluminense. O jogador, criado em Xerém, acertou a rescisão amigável com o clube tricolor e está de malas prontas para jogar na Europa, mais precisamente no Vizela, da Primeira Divisão de Portugal. A informação foi dada inicialmente por "UOL" e “ge”.

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Julião ficou fora já do treinamento de quinta-feira para finalizar os detalhes da transferência. Aos 26 anos, o lateral subiu ao time profissional do Flu em 2012, mas nunca se firmou. Em oito anos, ele fez 89 jogos e marcou um gol, em 2021, que decidiu o clássico com o Flamengo no início do Carioca.

​O jogador teve empréstimos para clubes nacionais, como ABC, Macaé e Ferroviária, e também internacionais, como o Sporting KC (EUA) e o Samorin, da Eslováquia, que tinha uma parceria com o Fluminense.

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