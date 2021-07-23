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futebol

Igor Julião rescinde com o Fluminense e jogará no Vizela, de Portugal

Lateral subiu para o profissional do Tricolor em 2012 e fez 89 partidas pelo clube, mas perdeu espaço com a contratação de Samuel Xavier...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 12:14

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 12:14
Crédito: Lucas Merçon/FFC
Com contrato apenas até o fim deste ano, o lateral-direito Igor Julião está de saída do Fluminense. O jogador, criado em Xerém, acertou a rescisão amigável com o clube tricolor e está de malas prontas para jogar na Europa, mais precisamente no Vizela, da Primeira Divisão de Portugal. A informação foi dada inicialmente por "UOL" e “ge”.
+ Fluminense completa 119 anos com um dos maiores ídolos da história no elenco; relembre outras lendas
Julião ficou fora já do treinamento de quinta-feira para finalizar os detalhes da transferência. Aos 26 anos, o lateral subiu ao time profissional do Flu em 2012, mas nunca se firmou. Em oito anos, ele fez 89 jogos e marcou um gol, em 2021, que decidiu o clássico com o Flamengo no início do Carioca.
​O jogador teve empréstimos para clubes nacionais, como ABC, Macaé e Ferroviária, e também internacionais, como o Sporting KC (EUA) e o Samorin, da Eslováquia, que tinha uma parceria com o Fluminense.
Veja a tabela do Brasileirão
Depois da venda de Gilberto ao Benfica (POR) em 2020, Julião até teve mais espaço, mas viu Calegari ganhar a vaga como titular. Nesta temporada, a chegada de Samuel Xavier fez com que ele voltasse a ficar sem oportunidades. Com contrato apenas até dezembro, já era esperado que ele deixasse as Laranjeiras.

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