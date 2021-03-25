Ídolos do Santos, Clodoaldo e Edu são vacinados contra a Covid

Dois ídolos eternos do Santos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Clodoaldo e Edu foram vacinados e aguardam agora a aplicação da segunda dose. A vacinação foi comemorada pelo clube nas redes sociais.

Outros grandes ídolos da história do Santos também já foram vacinados. O Rei Pelé recebeu a primeira dose no começo de março. O Canhão da Vila, Pepe, já recebeu até a segunda dose.A Pandemia do Coronavírus tem afetado diretamente o futebol. O Santos está proibido de treinar no CT Rei Pelé até o dia 4 de abril e segue sem saber quando poderá voltar a campo no Campeonato Paulista. Já que os jogos estão proibidos no Estado até o dia 30 de março.