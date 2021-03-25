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Ídolos do Santos, Clodoaldo e Edu são vacinados contra a Covid

Ex-jogadores receberam a primeira dose da vacina na tarde desta quinta-feira...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 17:33
Crédito: Reprodução/Twitter Santos FC
Dois ídolos eternos do Santos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Clodoaldo e Edu foram vacinados e aguardam agora a aplicação da segunda dose. A vacinação foi comemorada pelo clube nas redes sociais.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- É muito bom ver esse momento acontecendo. Agora é esperar pela segunda dose - escreveu o Santos.
Outros grandes ídolos da história do Santos também já foram vacinados. O Rei Pelé recebeu a primeira dose no começo de março. O Canhão da Vila, Pepe, já recebeu até a segunda dose.A Pandemia do Coronavírus tem afetado diretamente o futebol. O Santos está proibido de treinar no CT Rei Pelé até o dia 4 de abril e segue sem saber quando poderá voltar a campo no Campeonato Paulista. Já que os jogos estão proibidos no Estado até o dia 30 de março.

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