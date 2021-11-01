Ídolo do Palmeiras, Zé Roberto acerta com o Resenha FC para disputa do Mundial de Fut7

Crédito: Alan Morci/Divulgação V2mm

Após anunciar aposentadoria em 2017, Zé Roberto está de volta aos gramados. Aos 47 anos, o ex-meia do Palmeiras e da Seleção Brasileira assinou contrato com o Resenha FC, equipe de Fut7 do Piauí, para a disputa do Mundial da modalidade. A competição será disputada entre os dias 21 e 23 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ). Além da equipe piauiense, Grêmio, Flamengo e São Bernardo também participarão do torneio.

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- Como eu sou um cara que sempre fui movido por desafios, vai ser mais um na minha vida. Vou poder levar um pouco da minha experiência e claro, que vou aprender bastante também. Vejo que o Fut7 lembra bastante o Futsal, que foi a minha base. Ter uma nova experiência dentro do futebol, jogando o Futebol 7, para mim, vai ser um desafio que estou muito motivado - disse Zé Roberto.

Fora a contratação do ex-meia multicampeão por Bayern de Munique e Palmeiras, a equipe do Resenha conta com nomes conhecidos em seu plantel. Entre eles, o ex-lateral direito do Flamengo, Leo Moura, e Vassoura, eleito melhor jogador do mundo de Fut7 em 2018.

Veja a tabela completa do Brasileirão- Estou confiante que vou chegar preparado. Parei de jogar, mas nunca fiquei aposentado das atividades físicas, como todos que me seguem podem ver em minhas redes sociais. Claro que para voltar a jogar uma competição tão importante, como o Mundial de Clubes Fut7, eu tenho que mudar um pouco o estímulo de treino. O clube que vou jogar tem jogadores experientes, como o Vassoura e Léo Moura. Tenho certeza de que eles vão me ajudar bastante também nessa adaptação e na busca por esse título inédito - afirmou Zé, que se apresenta à equipe no dia 20 de novembro, no Rio de Janeiro.

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