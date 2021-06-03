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Ídolo do Flamengo, Junior visita o Ninho do Urubu e recebe presente de Rogério Ceni

Ex-jogador rubro-negro foi ao CT para gravar programa da FlaTV ao lado de Filipe Luís...
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Publicado em 

03 jun 2021 às 18:45

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 18:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Ninho do Urubu contou com uma visita ilustre na tarde desta quinta-feira. Convidado para participar de um programa da FlaTV, o ex-lateral Junior compareceu ao centro de treinamento do Flamengo e recebeu uma camisa como presente de Rogério Ceni.
+ GALERIA: veja fotos da recepção de Rodinei e da reapresentação do Flamengo no Ninho do UrubuO momento do encontro entre o ídolo rubro-negro e o atual treinador da equipe foi registrado e divulgado pelo Flamengo nas redes sociais. A camisa rosa é o terceiro modelo do uniforme de goleiro para a temporada 2021.
O Flamengo também anunciou que Junior participará do quadro "Encontro de Gerações", da FlaTV, com o também lateral-esquerdo Filipe Luís. O programa foi gravado nesta quinta-feira e será publicado nas próximas semanas. A última edição deste quadro contou com a presença de Gabigol e Zico.
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O dia de atividades no Ninho do Urubu desta quinta-feira foi apenas o segundo do período de 10 dias sem jogos do Flamengo. A equipe se prepara para voltar a campo contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil, em 10 de junho.

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